Civitavecchia, operazione “Alto Impatto”: 4 arresti, 5 denunce e oltre 9mila euro di multe

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno portato avanti un’importante operazione di controllo del territorio nell’ambito del servizio “Alto Impatto”, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e contrastare la criminalità.

L’attività, focalizzata sul monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive come gli arresti domiciliari, ha anche riguardato la prevenzione di reati come la guida in stato di ebbrezza e il possesso di sostanze stupefacenti.

I numeri parlano chiaro: sono state controllate 250 persone, 89 veicoli e 28 soggetti agli arresti domiciliari.

Gli arresti:

Truffa: Un uomo, condannato in via definitiva per truffa, dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Violazione di misura cautelare: Un soggetto, che non rispettava l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, è stato arrestato con l’aggravamento della misura cautelare e trasferito nel carcere di Borgata Aurelia.

Rapina: Un giovane responsabile di rapina è stato condotto all’Istituto Penale Minorile di Casal di Marmo.

Favoreggiamento dell’immigrazione illegale: Un individuo, già condannato per questo reato, è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari.

Le denunce a piede libero:

Un soggetto è stato denunciato per non essere stato trovato al proprio domicilio durante un controllo, con richiesta di aggravamento della misura.

Un altro individuo, sottoposto a divieto di dimora a Santa Marinella, ha violato il provvedimento, rischiando ora misure più severe.

Una persona è stata trovata in possesso di una mazza da baseball lunga 72 cm durante un controllo stradale ed è stata denunciata per porto di oggetti atti a offendere.

Due automobilisti sono stati sorpresi con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Segnalazioni per droga e multe stradali:

Tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Roma per possesso di modiche quantità di hashish e marijuana destinate a uso personale.

Infine, l’operazione ha portato a 35 multe per violazioni del codice della strada, per un totale di 9.238 euro, e al ritiro di 8 patenti per gravi infrazioni.

Un impegno costante per la sicurezza:

Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel contrasto alla criminalità e nel controllo delle problematiche di sicurezza a Civitavecchia, confermando l’impegno delle Forze dell’Ordine per proteggere i cittadini e rafforzare la legalità sul territorio.

