Civitavecchia, professore abusava di una studentessa in gita davanti ad altri docenti. Arrestato

Un insegnante di Civitavecchia è accusato di aver abusato di una studentessa durante una gita scolastica, mentre altri tre colleghi non sarebbero intervenuti.

In seguito alla denuncia presentata dalla ragazza, il gip ha accolto la richiesta di misure cautelari nei confronti dei quattro docenti, come sollecitato anche dalla procura.

Il professore accusato di molestie è finito agli arresti domiciliari, mentre per i tre colleghi è stato disposto l’obbligo di dimora. I quattro sono indagati a vario titolo di violenza sessuale su minore e di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Le vittime sono ragazze tutte tra i 16 e i 17 anni, all’epoca dei fatti studentesse del quarto superiore di un liceo di Civitavecchia.

Le dichiarazioni della ragazza, considerate “precise e circostanziate”, sono state successivamente corroborate dalle testimonianze di altre sei studentesse che hanno riferito condotte analoghe e ricorrenti.

Le indagini, coordinate dalla procura di Civitavecchia e condotte dai carabinieri, sono durate tra gennaio e aprile 2025 e hanno permesso di acquisire una mole significativa di elementi probatori. Sul docente sono stati raccolti “gravi indizi di colpevolezza”.

L’insegnante, per approcciare alle ragazze, si sarebbe improvvisato istruttore di arti marziali palpeggiando le zone intime di una studentessa.

Le indagini hanno anche permesso di ipotizzare come altri insegnanti siano “fortemente indiziati di non essere intervenuti” mentre il loro collega compiva “atti sessualmente espliciti”, abusando di un’altra studentessa nel corso di una gita scolastica.

Altri apprezzamenti verbali molesti, inoltre, sarebbero stati rivolti anche nei confronti di ulteriori studentesse all’interno dell’istituto scolastico.

