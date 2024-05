Civitavecchia: rubano nei negozi, arrestati coppia di peruviani

Nella giornata del 22 maggio, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini peruviani accusati di rapina impropria aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti:

I due uomini, di 44 e 23 anni, avevano appena commesso dei furti in alcuni negozi di abbigliamento del centro di Civitavecchia.

Un agente libero dal servizio ha notato la scena e ha iniziato a inseguire i malviventi a bordo di un’auto.

L’inseguimento si è concluso a Prato del Mare, dove i fuggitivi sono stati bloccati dalle pattuglie intervenute.

Nel tentativo di scappare, i due hanno aggredito gli agenti, ma solo uno di loro è riuscito a fuggire. Nell’auto sono stati trovati numerosi capi di abbigliamento rubati.

Arresti e convalida:

I due uomini arrestati sono stati condotti negli uffici di polizia per gli accertamenti del caso. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha convalidato gli arresti e ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi.

