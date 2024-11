Clan Casamonica, sette arresti dopo la sentenza definitiva della Cassazione: entrano in carcere 4 uomini e 3 donne

Dopo la sentenza definitiva pronunciata dalla Cassazione, sette membri del clan Casamonica sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati.

I sette, quattro uomini e tre donne, sono stati trasferiti in carcere per reati tra cui trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo dell’attività finanziaria ed estorsione, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Il pronunciamento della Cassazione ha confermato l’impianto accusatorio della Direzione Distrettuale Antimafia, riconoscendo l’articolo 416-bis, che definisce il “Clan Casamonica” un’associazione mafiosa operante nel quadrante Appia-Tuscolana di Roma.

Con questa sentenza, il gruppo criminale, da tempo al centro delle indagini, è stato ufficialmente etichettato come un’organizzazione di stampo mafioso, con tutte le implicazioni legali che ne derivano.

In seguito alla conferma delle condanne, la Procura Generale della Corte d’Appello di Roma ha dato l’ordine ai carabinieri di procedere con l’arresto dei sette condannati, che si trovavano in libertà.

Le operazioni si sono concluse con successo, portando in carcere i membri più noti del clan, alcuni dei quali erano già stati protagonisti delle indagini precedenti.

Questa operazione rientra nel quadro di un’azione di contrasto più ampia contro la criminalità organizzata che affligge la capitale, con il Clan Casamonica da anni al centro delle forze dell’ordine e della magistratura, per il suo coinvolgimento in una vasta gamma di attività illecite, tra cui estorsioni, traffico di droga e usura. Con questi arresti, si chiude un altro capitolo della lotta contro il clan.

