Alessandro ha accompagnato il papà nella casa del Signore.

Claudio Bini non è più tra noi. Il cancro si è portato via un uomo buono, una persona onesta, un marito amorevole.

Aveva 61 anni. Era vigoroso, solare e innamorato della vita.

Claudio era il vicepresidente Associazione Alessandro Bini, nata nel segno e nel ricordo del figlio, morto su un campo di calcio il 2 febbraio 2008. Alessandro aveva 14 anni e non doveva morire.

L’Associazione – è bene ricordarlo – si prodiga per mettere in sicurezza tutti campi da gioco per evitare che tragedie come quella di Alessandro possano capitare ancora. Grazie al suo impegno costante è stata approvata una legge regionale che assimila la sicurezza nello sport e i suoi addetti a quella sul lavoro

In questi dodici anni, la moglie Delia è stata risucchiata da un vortice di dolore senza eguali. Lei che sulle ceneri di Alessandro aveva costruito una speranza: mai più un’altra tragedia per colpa degli adulti. Lei che ha sempre lottato. Lei che aveva accanto solo lui, solo Claudio. Una figura semplice, che seguiva la sua Delia passo dopo passo, in questo lungo cammino.

Assieme, avevano organizzato per anni un Memorial intitolato ad Alessandro. Era il momento del ricordo, era l’occasione per rinnovare il sacrificio di un ragazzino.

Per Delia e Claudio era anche un modo per elevare al cielo una smisurata preghiera per il figlio.

Quel cielo dove è salito adesso Claudio.

Preso per mano da Alessandro.