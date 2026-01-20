Claudio Carlomagno, chi è il marito di Federica Torzullo accusato di omicidio a Anguillara

Il procuratore capo Alberto Liguori non ha usato mezzi termini: quello di Federica Torzullo è stato un “delitto feroce”.

Gli atti giudiziari svelano ora i dettagli di una vita familiare ridotta a un guscio vuoto, dove la vittima e il carnefice vivevano da “separati in casa” mentre lei cercava di rifarsi una vita e lui, privo di alternative abitative e di legami affettivi solidi, covava il risentimento.

La tentata distruzione del cadavere

I dettagli emersi dalle ispezioni sono agghiaccianti. Carlomagno non si è limitato a seppellire la moglie nella sede della sua ditta, la Carlomagno srl, ma avrebbe tentato azioni estreme per impedirne il riconoscimento: il corpo infatti presenterebbe segni di tentato smembramento e di bruciature.

Tracce ematiche sono state trovate ovunque: nella villetta di via Costantino, nell’auto privata, sui mezzi aziendali e persino sugli abiti da lavoro dell’uomo, che erano stati lavati e messi nell’asciugatrice per cancellare il sangue.

L’uso del cellulare per simulare la vita

Il decreto di fermo conferma il sospetto dei familiari: è stato Carlomagno a usare il telefono di Federica la mattina del 9 gennaio.

Mentre i nonni materni accudivano il figlio di 10 anni della coppia (ignaro di tutto dopo l’ultima cena con la madre), il 41enne inviava messaggi per “dissimulare l’azione criminosa” e ritardare l’allarme.

Il rischio di fuga

Secondo i PM Pignotti e Liguori, il pericolo che Carlomagno potesse scappare era concreto. L’uomo viene descritto come, socialmente isolato, non frequentava amici, non usciva se non per lavoro o sport, e aveva rapporti conflittuali con la propria famiglia d’origine.

“Deradicalizzato dal contesto abitativo”, e privo di legami professionali integri dopo il ritrovamento del corpo, avrebbe avuto la capacità organizzativa per darsi alla latitanza.

Il movente: l’ossessione e la casa

Dietro la furia omicida, la Procura scorge l’incapacità di accettare la fine dell’unione. Federica aveva una nuova relazione; Claudio, invece, restava ancorato a quel tetto coniugale solo perché “non aveva materialmente un’abitazione alternativa”. Un conflitto sfociato in una violenza che il procuratore ha definito “efferata”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.