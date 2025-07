Coccodrillo a Ladispoli, scatta l’allarme per il rettile segnalato vicino a un fiume

Una segnalazione surreale, quasi da film, ha mandato nel panico l’intera cittadina costiera. “C’è un coccodrillo nel fiume”, ha dichiarato un cittadino al numero unico delle emergenze. Bastano quelle parole per far scattare l’allerta.

In pochi minuti, carabinieri, polizia di Stato, polizia locale e volontari della protezione civile convergono sul ponte Navarra, che attraversa il Sanguinara. Inizia una battuta di ricerca che andrà avanti per ore.

Nel mirino c’è un presunto esemplare di caimano, una sorta di “baby alligatore” lungo non più di 70 centimetri. Qualcuno giura di averlo fotografato. Altri sostengono di averlo visto muoversi tra i canneti. Ma per ora, nessuna prova certa. Né tracce né conferme ufficiali.

A chiarire la situazione, o almeno a provare a riportare un po’ d’ordine nel clima di crescente curiosità e allarme, è il sindaco Alessandro Grando, che ha affidato ai social un messaggio rivolto a tutta la cittadinanza:

“ Sono giunte alcune segnalazioni riguardanti la possibile presenza di un rettile di modeste dimensioni all’interno del fiume Sanguinara. In base alle fotografie e alle testimonianze raccolte potrebbe trattarsi di un piccolo esemplare di caimano, tra i 50 e 70 cm. Non si esclude che possa trattarsi di uno scherzo di pessimo gusto”.

Le autorità competenti sono state comunque allertate. “Interverranno sul posto per accertare i fatti ed eventualmente catturare l’animale”, ha assicurato il primo cittadino. Nel frattempo, il Comune ha invitato i residenti a prestare attenzione e segnalare immediatamente nuovi avvistamenti alle forze dell’ordine.

Intorno al ponte e lungo il fiume si è intanto formato un viavai di curiosi, armati di smartphone e binocoli, a caccia del piccolo predatore. Più che paura, nelle ultime ore sembra prevalere una sorta di “caccia al mostro”, che ricorda i racconti estivi delle leggende metropolitane.

