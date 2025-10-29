Colf vende i gioielli dei datori di lavoro a un compro oro: denunciata

Un mese di fiducia tradita, tra faccende domestiche e piccoli furti silenziosi. È la storia che arriva da Monte Mario, dove i Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno denunciato una donna di 50 anni, originaria delle Filippine, impiegata come colf in un’abitazione di via Giulio Salvatori. La donna è gravemente indiziata dei reati di furto aggravato e ricettazione.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la domestica avrebbe approfittato della fiducia dei datori di lavoro per sottrarre, nel giro di poche settimane, gioielli e preziosi custoditi in casa. Un bottino stimato in circa 20mila euro.

Quando le prime mancanze sono state notate, la famiglia ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri, che hanno avviato un’indagine paziente e accurata.

Incrociando testimonianze e registrazioni, gli investigatori sono riusciti a risalire a un compro oro della zona, dove la donna avrebbe tentato di monetizzare parte della refurtiva.

Nel negozio, i militari hanno rinvenuto e recuperato diversi dei gioielli rubati, poi restituiti ai legittimi proprietari.

Per la colf, invece, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Roma.

