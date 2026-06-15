Collatina, addio alla maestra Laura Cozzi, travolta e uccisa sul colpo a 58 anni. Sequestrato il cellulare del conducente del furgone

Dietro la cronaca asettica del drammatico tamponamento a catena avvenuto ieri mattina all’incrocio tra viale della Serenissima e via Cherso, si spalanca il baratro di una tragedia familiare e di un intero quartiere in lutto.

Ha un nome e un volto la donna strappata alla vita dall’impatto devastante con l’auto proiettata sulla scarpata: si tratta di Laura Cozzi, stimatissima insegnante di 58 anni.

La donna, come faceva ogni settimana, era uscita di casa per un gesto semplice e colmo d’affetto: passare a prendere l’anziana madre Virginia, 92 anni, per accompagnarla sottobraccio a fare la spesa nel mercato rionale.

Intorno alle 9:00, mentre le due donne stavano regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali, si è consumato il disastro.

Un furgone cabinato guidato da un uomo di 48 anni ha centrato in pieno un’auto ferma al semaforo, trasformandola in un proiettile di metallo che ha travolto la maestra e la madre.

La Corsa in Ospedale e il Quadro Clinico della Madre

I soccorsi dei Vigili del Fuoco e del 118 erano apparsi subito disperati. Laura Cozzi, caricata in ambulanza in arresto cardiaco e trasportata a sirene spiegate verso il vicino ospedale Vannini, è deceduta pochi minuti dopo il ricovero a causa dei traumi da schiacciamento interni.

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