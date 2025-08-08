Colle Oppio, maxi operazione di decoro: via 12 quintali di rifiuti e insediamenti abusivi

Roma si è svegliata stamattina con un Colle Oppio più pulito e sicuro. All’alba, i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, affiancati dagli operatori Ama e dalla Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, hanno dato il via a una vasta operazione di controllo e bonifica dell’area.

Un’azione pianificata seguendo le linee strategiche del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e concordata dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dell’intervento sono state identificate 19 persone e rimosse vere e proprie micro-discariche: 12 quintali di rifiuti tra elettrodomestici abbandonati – compreso un frigorifero e un’aspirapolvere – e cumuli di materiali vari.

Non solo pulizia: l’operazione ha riguardato anche la messa in sicurezza e il ripristino del decoro dell’area verde, con lo smantellamento di una struttura in legno e ferro utilizzata come rifugio di fortuna e la rimozione di quattro tende da campeggio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.