Colleferro: cittadino minaccia e aggredisce il sindaco Sanna

Momenti di paura ieri mattina nel palazzo comunale di Colleferro. Durante una riunione di Giunta, il sindaco Pierluigi Sanna è stato minacciato e aggredito da un uomo di 40 anni, residente in città.

La scena, durata circa quindici minuti, ha visto il primo cittadino alle prese con un’aggressione fisica scatenata da motivi personali: l’uomo chiedeva di regolarizzare la propria posizione di inquilino dell’Ater.

In un primo momento sono intervenuti gli agenti della polizia locale, ma la situazione ha richiesto anche l’intervento dei carabinieri, che hanno fermato il quarantenne e lo hanno denunciato per minacce e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

Il sindaco Sanna è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove la prognosi è stata di sei giorni.

Il gesto ha scosso non solo il Comune, ma tutta la città: numerosi messaggi di solidarietà sono arrivati al primo cittadino, a testimonianza della vicinanza della comunità in un momento così difficile.

