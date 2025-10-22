Colleferro, la pensione non basta: 68enne nascondeva 10 kg di marijuana in casa. Era pronta allo spaccio

Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione antidroga di grande portata a Colleferro.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, impegnati in un servizio finalizzato a contrastare il consumo e il traffico di sostanze stupefacenti, hanno fermato un 68enne noto alle forze dell’ordine mentre percorreva contromano via delle Acacie a bordo di una bicicletta elettrica.

L’uomo, pensionato e già noto alle autorità, appariva visibilmente agitato e ha tentato di fornire spiegazioni che non hanno convinto i militari. Durante il controllo è stata rinvenuta una sigaretta artigianale contenente marijuana.

Da quel momento è scattata la perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di un vero e proprio “laboratorio casalingo”: nell’appartamento del 68enne erano presenti 25 piante di marijuana in essiccazione e alcune centinaia di grammi di infiorescenze già pronte, avvolte in giornali, per un peso complessivo di circa 10 chili, corrispondenti a 17.500 dosi.

L’uomo, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Ieri mattina, il GIP del Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto, disponendo per il 68enne l’obbligo di presentazione alla Stazione Carabinieri di Colleferro.

