Colleferro, la truffa del “Bonus Cultura”: contanti in cambio dei voucher da 500 euro. Fregati allo Stato 60mila euro

Il buono da 500 euro erogato dallo Stato e riservato ai neodiciottenni per l’acquisto di libri, biglietti per il teatro o ingressi ai musei veniva trasformato, in modo del tutto illecito, in denaro contante da spartirsi lontano da occhi indiscreti.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno individuato e interrotto una sofisticata condotta fraudolenta perpetrata dal titolare di una libreria di Colleferro e da un intermediario ritenuto suo complice.

I due sono accusati di aver indebitamente incassato e riciclato oltre 60.000 euro derivanti dal pacchetto “Bonus Cultura” (18App).

L’operazione è scaturita da un’allerta rossa lanciata dal Ministero della Cultura e pervenuta al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, grazie al Protocollo di Intesa siglato nel settembre 2022 per il contrasto agli utilizzi indebiti dei fondi pubblici.

Le fiamme gialle della Compagnia di Colleferro hanno così fatto scattare i controlli, focalizzandosi su una serie di vistose anomalie contabili registrate proprio all’interno del punto vendita.

Il meccanismo: falsi acquisti di libri e soldi spartiti

I mirati accertamenti investigativi hanno permesso di appurare l’esistenza di un vero e proprio accordo illecito di filiera tra il commerciante e il “collettore” (l’intermediario), finalizzato alla monetizzazione dei bonus ministeriali.

Il meccanismo fraudolento era ben oliato: l’intermediario agganciava i ragazzi e raccoglieva i codici dei buoni digitali dai diversi beneficiari, assicurando loro la conversione immediata in denaro frusciante.

Successivamente, i voucher venivano inseriti e validati sul portale web dedicato direttamente dal titolare della libreria, il quale simulava l’acquisto di testi scolastici o romanzi attraverso fittizie operazioni contabili e scontrini fantasma.

Una volta che il Ministero accreditava il contributo pubblico sul conto dell’esercente, la somma veniva materialmente spartita in tre quote tra il commerciante, l’intermediario e lo studente compiacente.

Denunce a Velletri e maxi-multe per i ragazzi

All’esito delle attività d’indagine, il sipario è calato sul giro d’affari. Il titolare della libreria e il suo sodale sono stati formalmente deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Velletri con la pesante accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Il pugno di ferro della Guardia di Finanza non ha risparmiato nemmeno i giovani clienti. I ragazzi che hanno ceduto il proprio codice rinunciando ai beni culturali in cambio di poche decine di euro in contanti, considerati a tutti gli effetti complici e beneficiari del sistema illecito, sono stati identificati e sanzionati in via amministrativa con multe salatissime.

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