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Colleferro, minacce al comitato elettorale di Stefano Arcari: scritte nella notte

Sull’episodio potrebbero ora essere avviati accertamenti per identificare i responsabili del gesto

Redazione - 22 Maggio 2026

Notte di tensione a Colleferro, dove ignoti hanno imbrattato la sede del comitato elettorale del candidato sindaco Stefano Arcari, sostenuto dalla lista civica “Colleferro Protagonista” e da Giorgia Meloni’s party Fratelli d’Italia.

Sui muri della sede sono comparse scritte minacciose con riferimenti a Piazzale Loreto, accompagnate dalla firma “Antifà” e dal simbolo anarchico.

L’episodio sarebbe avvenuto durante la notte e ha immediatamente acceso il clima politico cittadino in vista della campagna elettorale.

A denunciare pubblicamente quanto accaduto è stato lo stesso Stefano Arcari, che ha affidato la propria reazione a una nota diffusa nelle ore successive all’atto vandalico.

«Stanotte qualcuno ha pensato bene di imbrattare la sede del nostro comitato elettorale. Minacce che non ci intimidiscono, una violenza verbaleper ora ingiustificata. Andremo avanti per il futuro della nostra città, consapevoli della forza delle nostre idee», ha dichiarato il candidato sindaco.

Sull’episodio potrebbero ora essere avviati accertamenti per identificare i responsabili del gesto.

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