Colleferro, minacce al comitato elettorale di Stefano Arcari: scritte nella notte

Notte di tensione a Colleferro, dove ignoti hanno imbrattato la sede del comitato elettorale del candidato sindaco Stefano Arcari, sostenuto dalla lista civica “Colleferro Protagonista” e da Giorgia Meloni’s party Fratelli d’Italia.

Sui muri della sede sono comparse scritte minacciose con riferimenti a Piazzale Loreto, accompagnate dalla firma “Antifà” e dal simbolo anarchico.

L’episodio sarebbe avvenuto durante la notte e ha immediatamente acceso il clima politico cittadino in vista della campagna elettorale.

A denunciare pubblicamente quanto accaduto è stato lo stesso Stefano Arcari, che ha affidato la propria reazione a una nota diffusa nelle ore successive all’atto vandalico.

«Stanotte qualcuno ha pensato bene di imbrattare la sede del nostro comitato elettorale. Minacce che non ci intimidiscono, una violenza verbale — per ora — ingiustificata. Andremo avanti per il futuro della nostra città, consapevoli della forza delle nostre idee», ha dichiarato il candidato sindaco.

Sull’episodio potrebbero ora essere avviati accertamenti per identificare i responsabili del gesto.

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