Colli Albani, olio motore ed escrementi contro la saracinesca. L’appello della titolare: «Contattateci se riconoscete quest’uomo»

«Danni materiali e malessere» così la proprietaria di un’ottica in Largo dei Colli Albani descrive i danni che le sono stati arrecati dagli ormai ripetuti atti di vandalismo di cui è vittima la sua attività. Olio motore, pece ed escrementi sono solo alcune delle cose ad essere state lanciate contro la serranda e la soglia del loro negozio.

Un imbrattatore seriale, che a partire dalla scorsa estate ha colpito una decina di volte. Imbrattata la serranda del negozio di Alessandra e Anna Lepera, nel mirino del vandalo anche l’esercizio commerciale vicino, separato dall’ottico dall’ingresso di un portone, il foto studio di proprietà del papà di Alessandro e Anna. Esasperati i due commercianti hanno installato una telecamera per immortalare l’ignoto macchiatore riuscendo a riprenderlo in azione.

Stando a quanto ripreso dai filmati dell’esercizio commerciale, l’anziano accosta la sua Toyota Land Cruiser grigio scuro accanto al palazzo e si “diverte” -così ha dichiarato la proprietaria-ad imbrattarne la soglia.

L’ultimo atto vandalico eseguito dall’uomo risale proprio alla mattinata di Giovedì 14 Marzo; quando con in capo un cappuccio nero ha scaraventato contro l’uscio del negozio un sacco della spazzatura, che poi in contatto col pavimento è esploso lasciando vetri e liquido motore scorrere lungo il marciapiede, il muro e sulla saracinesca.

Restano ancora da chiarirsi le ragioni che abbiano condotto e che muovano tutt’ora l’uomo ad arrecare danni così gravi e frequenti alla medesima attività commerciale. Nell’attesa di rivelare l’identità di questo imbrattatore seriale , i proprietari lanciano un appello sui social: «Chiunque abbia per caso la sensazione di aver riconosciuto la persona in questione o abbia subito lo stesso trattamento, cortesemente si metta in contatto con noi».

