Colli Aniene. Affidato l’impianto sportivo di via degli Alberini

«Dopo un lungo percorso, oggi segniamo un passaggio importante: finalmente l’impianto sportivo di via degli Alberini è stato affidato».

Lo comunica con soddisfazione il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

«È una notizia che aspettavamo da tempo e che rappresenta molto più di un semplice atto amministrativo. Questo luogo torna a essere della comunità: uno spazio di incontro, crescita e condivisione, soprattutto per i giovani, le famiglie e le associazioni del territorio. Lo sport non è solo attività fisica, ma educazione, inclusione, rispetto delle regole e senso di appartenenza.

Restituire questo impianto ai cittadini significa ridare vita a un bene pubblico, valorizzarlo e rimetterlo al servizio di tutti. È un passo concreto verso una città più viva, più giusta e più attenta ai bisogni delle persone. Continueremo a lavorare perché i beni comuni siano curati, accessibili e realmente utili alla collettività. Oggi è una bella giornata per lo sport e per tutta la nostra comunità».

L’associazione vincitrice affidataria è III Municipio ASD (C.F. 97810530580). Valore complessivo per la concessione del servizio per la durata di 15 anni pari a € 6.148.784,00 oltre IVA

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.