Colli Aniene: fervono i preparativi per “Benvenuta Primavera” 2023

L’associazione Il Foro con il supporto di Sogèster soc. coop organizza, a Colli Aniene, Benvenuta Primavera 2023, manifestazione che, da cinque anni, si svolge sotto i portici di Viale Franceschini e in altre aree di Colli Aniene.

Molto ricco il programma predisposto in collaborazione con numerose associazioni del territorio, per i giorni 20, 21 e 22 aprile 2023.

Ogni giorno sotto i portici di viale Ettore Franceschini (ore 9.00 – 19.00) sarà possibile visitare la mostra d’arte con l’esposizione delle opere di 26 artisti: (in ordine alfabetico) Antoni Loretta, Belisari Carla, Bellabarba Stefania, Carocci Elio, Carotti Valentino, Cepale Luigi, Cerio Silvia, Console Eduardo, De Casamassimi Marina, Di Domenica Lucia, D’Angelo Donato, Di Lorenzo Alfredo, Di Pietropaolo Tiziana, Fraticelli Massimo, Gigante Roberta, Giuliani Chiara, Giummo Rita, Kaczor Dominika, Lucidi Maria Cristina, Mariani Anna, Marin Alena, Neri Vincenzo, Santarelli Maria Pia, Sardella Nando, Sbaraglia Leonardo, Tinto Carla.

Concorso di pittura. – Il 21 e 22 aprile in via Meuccio Ruini saranno esposti i quadri partecipanti al concorso di pittura “Benvenuta Primavera” (tema di questa edizione: “L’arte en plein air”). I visitatori potranno votare l’opera preferita; sarà possibile anche il voto on-line sulla pagina Facebook di Associazione Il Foro.

Di seguito pubblichiamo il programma degli eventi a carattere culturale e sociale.

Giovedì 20 aprile

ore 16.00 Portici viale Franceschini: 50° del SUNIA – Presentazione libro e tavola rotonda con Francesco Sirleto, Vincenzo Luciani, Carlo Proietti, Emiliano Guarneri, Nicola Galloro.

ore 18.00: Primavera in pista con l’esibizione degli allievi della Scuola di Pattinaggio Artistico Nova Familia Asd, a cura del M° Angela Cammareri presso la Parrocchia Santa Bernadette, in v.le E. Franceschini, 40.

Venerdì 21 aprile

ore 16.00 Portici viale Franceschini: Festa del libro con gli autori di Edizioni Cofine. Introduce e conduce Anna Maria Curci. Partecipano: Leone Antenone, Aurora Fratini, Paula Gallardo Serrao, Bruno Lijoi, Vincenzo Luciani, Renzo Marcuz, Antonio Orlandi, Roberto Pagan, Fabio Prasca, Maurizio Rossi, Anna Ubaldi, Rosangela Zoppi.

ore 18.00 Largo Nino Franchellucci: Benvenuta Primavera con l’esibizione degli allievi della Scuola di danza “Lolly Dance”.

Sabato 22 aprile

ore 10:30 Via Meuccio Ruini: incontro con gli esperti della Polizia di Stato per la “Campagna Sicurezza per gli anziani”

ore 16.00: Sfilata della Banda Musicale Arturo Toscanini.

Campagna di informazione sulla sicurezza stradale a Colli Aniene

Nel corso dei tre giorni sarà presente una postazione per la Campagna di informazione sulla sicurezza stradale a Colli Aniene, promossa dalle Associazioni Territoriali: Il Foro, Vivere a Colli Aniene, I Scoordinati, La Chiocciolina Odv, Comitato di Quartiere, Piccoli Giganti, Università Popolare Michele Testa, I nostri figli al centro della sQuola, Ass. AIC.

Mercoledì 26 aprile

Benvenuta Primavera 2023 si concluderà con una cerimonia che si svolgerà mercoledì 26 aprile, presso la sala Mario Falconi in largo Nino Franchellucci 69, con la proiezione di foto e video delle tre giornate, la premiazione degli artisti e l’assegnazione del “Premio Benvenuta Primavera”.