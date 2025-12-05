Colli Aniene, furto con destrezza a una fedele in chiesa: arrestata una coppia in fuga sulla Tangenziale Est

Una tranquilla mattinata a Colli Aniene si è trasformata in pochi istanti in un episodio da cronaca nera.

Erano da poco passate le 10 quando una donna, all’interno di una chiesa su viale Ettore Franceschini, è stata derubata della borsa da una coppia di malviventi, entrambi di origine sudamericana. Un colpo fulmineo: pochi secondi, il tempo di distrarla, e gli effetti personali erano già spariti.

I due sono poi fuggiti a bordo di un’auto, imboccando le strade del quartiere nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La loro corsa, però, non è durata molto.

Avvisate del furto, le forze dell’ordine hanno attivato una pattuglia che è riuscita a intercettare il veicolo in tangenziale, all’altezza dello svincolo Salario–Nomentana.

A quel punto, braccati e senza vie di fuga, i due si sono arresi agli agenti. Per la coppia sono scattate immediatamente le manette: l’accusa è furto con destrezza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.