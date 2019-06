Colli Aniene Summer Fest sabato 29 e domenica 30 giugno 2019

Una grande festa e una mostra sono state organizzate a Colli Aniene dalla Rete Imprese Colli Aniene – Tiburtino III, insieme alla Luxury Project e in collaborazione con l’I.I.S Sibilla Aleramo. L’Ingresso e tutte le attività sono gratuite.

La Colli Aniene Summer Fest si svolgerà il 29 e 30 giugno 2019 nell’area del Palalevante in Viale Bardanzellu/Viale Palmiro Togliatti/Via Compagna con il coinvolgimento di molte associazioni locali.

Molte le attività e i servizi previsti: aree giochi, laboratori, street-food, pony, area cani con dimostrazioni di Agility Dog, lezioni di ginnastica, esibizioni musicali, Street food e tanto altro ancora.

La mostra “Biogravie” è installata il 25 e 26 giugno sotto i portici di viale Franceschini (nella foto), il 27 e 28 giugno sotto i portici di Viale Sacco e Vanzetti/Viale Palmiro Togliatti e il 29 e 30 giugno nel luogo della Festa al Palalevante.

Realizzata dall’Associazione Il Foro, la mostra, partendo dai nomi di strade, viali, piazze e parchi, vuol far scoprire i volti e le storie di personalità spesso sconosciute alla maggioranza dei residenti e renderli più informati e più consapevoli del quartiere in cui vivono.

Per notizie in più sui singoli eventi visita la pagina Fb Colli Aniene Summer Fest

Programma e orari della Colli Aniene Summer Fest

Sabato 29 giugno 2019

10:30 – 11:30: Lezione SportArt aperta a tutti i bambini di Karate per sviluppare tecnica, autocontrollo e rispetto

10:30 – 11:30: Laboratorio di lettura a cura di Ass. Cult. Hakuna Matata Baby Parking per bimbi

10:30 – 12:30: Percorso di Agility Dog a cura di MIB aperto a tutti: mini-sequenze per divertirsi insieme ai nostri amici a 4 zampe!

10:30 – 20:00: Calcio femminile: preparazione atletica + partita – vari turni

10:30 – 23:59: Sportello educatore Cinofilo a cura del M.I.B: ti aspettiamo col tuo cane per consigli sulla sua educazione

11:30 – 12:30: Lezione SportArt di Difesa Personale aperta a tutti: per reagire senza avere paura ai malintenzionati

12:00 – 15:00: Pic-nic su prato: portate una coperta, e con lo street-food presente organizzate un goloso pic-nic nell’area verde

17:00 – 23:00: Gonfiabili: la felicità di tutti i bambini a disposizione gratuitamente per saltare, scivolare e giocare!

17:30 – 19:30: Facepainting per piccini ma anche adulti per colorare questa giornata di festa

17:30 – 20:00: Passeggiata con i Pony: Aguenda e Gina vi aspettano per una passeggiata su prato

18:00 – 18:45: Laboratorio di riciclo a cura di Ass. Cult. Hakuna Matata Baby Parking per bimbi

18:00 – 19:00: Percorso di Agility Dog a cura di MIB aperto a tutti: mini-sequenze per divertirsi insieme ai nostri amici a 4 zampe!

18:30 – 19:30: Lezione di Pilates aperta a tutti,a cura del Centro Pilates Yoga Roma, per scoprire una disciplina dai benefici profondi

18:30 – 20:00: Percorso di Agility Dog a cura di MIB aperto a tutti: mini-sequenze per divertirsi insieme ai nostri amici a 4 zampe!

18:30 – 21:00: Esibizione del Complesso bandistico Arturo Toscanini per il quartiere e all’evento

19:00 – 19:45: Laboratorio di riciclo a cura di Ass. Cult. Hakuna Matata Baby Parking per bimbi

20:00 – 20:30: Esibizione di pattinaggio ASD Nova Familia

21:30 – 22:30: Esibizione Duo Acustico con musica Hippy ’60/’70

22:00 – 23:59: Dj set con i mitici Gemelli Dj si ballerà sotto le stelle

Domenica 30 giugno 2019

10:30 – 11:30: Laboratorio di lettura a cura di Ass. Cult. Hakuna Matata Baby per bimbi

10:30 – 12:00: Amici a 6 zampe MIB : giochi ed attività dedicate ai bambini per una corretta interazione con gli amici a 4 zampe

10:30 – 12:30: Corso di Disostruzione neonati, ragazzi ed adult a cura di Rete Emergenze: fare le manovre giuste può salvare una vita!

10:30 – 20:00: Calcio femminile: preparazione atletica + partita – vari turni

12:00 – 15:00: Pic-nic su prato: portate una coperta, e con lo street-food presente organizzate un goloso pic-nic nell’area verde

17:00 – 23:00: Gonfiabili: la felicità di tutti i bambini a disposizione gratuitamente per saltare, scivolare e giocare!

17:30 – 19:00: Passeggiata con i Pony: Aguenda e Gina vi aspettano per una passeggiata

17:30 – 19:00: Fasciamerenda ed esibizione Babywearing della Scuola del Portare per informarsi sul questo dolcissimo mondo del portare

17:30 – 19:30: Facepainting per piccini ma anche adulti per colorare questa giornata di festa

18:00 – 18:45: Laboratorio di riciclo a cura di Ass. Cult. Hakuna Matata Baby Parking per bimbi

18:30 – 20:00: Percorso di Agility Dog a cura di MIB aperto a tutti: mini-sequenze per divertirsi insieme ai nostri amici a 4 zampe!

19:00 – 19:45: Laboratorio di riciclo a cura di Ass. Cult. Hakuna Matata Baby Parking per bimbi

19:00 – 20:00: Lezione di Salsa per principianti all’aperto per muovere i primi passi per tutti

20:30 – 21:00: Esibizione Coro Polifonico Simul Voces Colli Aniene

21:15 – 21:20: Esibizione allieve di Danza Classica – Sportart

21:20 – 21:30: Esibizione Salsa – Allievi Sportart

22:00 – 23:59: Dj set con Giuseppe Lanna si ballerà sotto le stelle