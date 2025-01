Colli Aniene, tragedia sfiorata: 13enne investito davanti alla scuola, rabbia dei residenti

Un’altra tragedia sfiorata a Colli Aniene. Un ragazzo di appena 13 anni è stato investito da un’auto proprio davanti alla sua scuola, l’istituto comprensivo Balabanoff, riportando diverse ferite.

L’incidente è avvenuto nella giornata di martedì 14 gennaio, intorno alle 19, lungo viale Battista Bardanzellu, un tratto di strada già segnalato dai residenti come pericoloso e teatro di precedenti incidenti.

Il giovane, che aveva appena terminato un allenamento in palestra, stava attraversando la strada quando è stato colpito. L’impatto è stato violento: ha riportato un trauma cranico e la frattura scomposta di tibia e perone.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato prima al Policlinico Umberto I e poi trasferito al Bambino Gesù, dove sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Una strada sotto accusa

Questo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza di viale Battista Bardanzellu, un’arteria che attraversa il quartiere e che, nonostante la presenza di ben tre scuole – la Balabanoff, l’asilo Mongolfiera Magica e il liceo Croce-Aleramo – manca di misure adeguate per proteggere pedoni e studenti.

Da mesi, genitori e residenti chiedono l’installazione di un impianto semaforico per regolare il traffico e mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali.

Una petizione è stata presentata proprio per sollecitare le autorità, ma nulla è cambiato. Ora, con questo nuovo incidente, la rabbia e la preoccupazione della comunità sono esplose.

Un pericolo ricorrente

L’episodio richiama alla memoria un altro dramma avvenuto a poca distanza. Solo pochi mesi fa, su viale Sacco e Vanzetti, una bambina di 11 anni è stata travolta da un SUV mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti alla scuola Scalarini, durante l’orario di ingresso.

Anche in quel caso, le condizioni della viabilità erano state oggetto di denunce, ma senza risultati concreti.

E proprio su quella vicenda, le associazioni Gruppo di Lavoro Mobilità Sostenibile IV Municipio, Salvaiciclisti Roma, Cdq Colli Aniene Bene Comune, Associazione I Nostri Figli al Centro della Squola Streets For Kids Clean Cities e Bike to school Roma, scrissero una nota congiunta:

“Davanti alla scuola Scalarini dell’istituto Balabanoff, in viale Sacco e Vanzetti a Colli Aniene, è stata investita una studentessa di 11 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali in entrata a scuola. È inammissibile che alunne e alunni non possano spostarsi in sicurezza nei percorsi casa-scuola e negli attraversamenti in entrata e uscita, nel quartiere e nelle strade cittadine.

Non possiamo accettare che i nostri figli rischino la vita ad ogni attraversamento. Le istituzioni devono dare una risposta immediata: servono da subito strade scolastiche, attraversamenti sicuri, controlli, serve urgentemente la diffusione di una cultura della strada rispettosa e sicura“.

