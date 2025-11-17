Colli Portuensi, rapina al Carrefour: banditi in fuga con un taxi, arrestato uno dei responsabili

Serata di paura quella di ieri domenica 16 novembre, al Carrefour di piazzale Eugenio Morelli, ai Colli Portuensi, dove due uomini hanno fatto irruzione nel supermercato poco dopo le 20.

Volto coperto e una scacciacani in pugno, hanno minacciato i dipendenti intimando di consegnare l’incasso giornaliero: 1.200 euro.

La fuga insolita

Dopo aver ottenuto il bottino, i rapinatori si sono dileguati a bordo di un taxi, lasciando clienti e personale sotto shock. Un piano rapido e spregiudicato, che ha messo in allarme l’intero quartiere.

Le indagini

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a rintracciare uno dei due malviventi: un 35enne italiano, arrestato con l’accusa di rapina.

Il complice

Le indagini proseguono per individuare il secondo uomo, ancora in fuga. Gli investigatori stanno passando al setaccio testimonianze e ulteriori filmati per ricostruire con precisione la dinamica e chiudere il cerchio sul colpo.

