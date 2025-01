Colosseo, fa volare un drone senza autorizzazione: turista denunciato dalla Polizia Locale

Sono stati gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale ad intervenire, sabato 25 gennaio, nei confronti di un turista greco di 45 anni, che stava effettuando delle riprese con un drone, senza autorizzazione, in Piazza del Colosseo.

La pattuglia, impegnata nelle consuete attività di vigilanza nella zona, ha sorpreso l’uomo intento a far volare il dispositivo nell’area del parco archeologico, in violazione alla normativa vigente. Oltre alla denuncia, è stato eseguito il sequestro del drone, insieme a tutti gli accessori in dotazione.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.