Colosseo, truffa delle “tre campanelle”: arrestati due uomini, incastrati dai Carabinieri

Un gioco di prestigio trasformato in truffa. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante, che hanno arrestato due uomini di 51 e 44 anni, entrambi stranieri, accusati di aver raggirato un turista israeliano nei pressi del Colosseo.

Il copione è quello classico: la storica “truffa delle tre campanelle”. La vittima, un 34enne, convinta di poter vincere facilmente, ha puntato 100 euro, ignaro che il finale fosse già scritto.

Nel corso del gioco, però, il “croupier” ha commesso un passo falso: la pallina, nascosta abilmente nella mano invece che sotto i bicchierini, è caduta, smascherando il trucco davanti agli occhi dei Carabinieri appostati in zona.

Immediato l’intervento: i militari hanno bloccato i due uomini in flagranza e recuperato i 100 euro sottratti al turista. Durante la perquisizione sono spuntati altri 550 euro in contanti, ritenuti frutto di precedenti raggiri. L’intera somma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli arrestati sono stati portati davanti al Tribunale di Roma per il rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.