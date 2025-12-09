Colpi di pistola contro un edificio a Ostia: possibile avvertimento

Notte di paura a Ostia, dove poco prima della mezzanotte una serie di colpi di pistola ha squarciato il silenzio di via dell’Appagliatore.

A farne le spese, il cancello d’ingresso di una palazzina, raggiunto da più proiettili. Nessun ferito, ma tanta tensione tra i residenti che hanno immediatamente chiamato il 112.

In pochi minuti la strada si è riempita di lampeggianti: sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e del nucleo radiomobile della compagnia di Ostia, che hanno cinturato l’area e avviato i rilievi. Le tracce di quanto accaduto erano evidenti: fori nel metallo e bossoli sull’asfalto.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, prende corpo la pista dell’avvertimento. Nello stabile vive infatti un 40enne romano, con precedenti, ristretto dallo scorso mese ai domiciliari per reati legati allo spaccio di droga.

Un profilo che potrebbe spiegare il gesto intimidatorio, anche se al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver immortalato l’arrivo degli autori o l’eventuale veicolo utilizzato per la fuga.

La magistratura è stata informata e seguirà gli sviluppi dell’indagine.

