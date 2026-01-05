Colpi durante l’ora di punta: così agiva la banda degli smartphone

Non è rimasta impunita la “trasferta” criminale messa a segno nei Castelli Romani nel marzo del 2025.

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno infatti notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a una donna di 45 anni, di origine peruviana, gravemente indiziata di furto aggravato in concorso ai danni di alcuni esercizi commerciali.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Stazione di Castel Gandolfo, la 45enne faceva parte di una vera e propria “batteria” composta da altri due complici, tutti sudamericani, specializzata nei colpi ai negozi di telefonia mobile.

Nel mirino erano finiti due esercizi commerciali, uno a Ciampino e uno a Castel Gandolfo.

Il gruppo agiva sempre durante le ore di maggiore affluenza. Approfittando della confusione generata dalla presenza di numerosi clienti, i tre riuscivano a distrarre il personale e a eludere i sistemi di controllo, portando via in pochi minuti quattro smartphone di ultima generazione, per un valore complessivo superiore ai 4mila euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, si sono sviluppate attraverso un’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza, che ha consentito agli investigatori di identificare i sospettati.

Decisivi anche i riconoscimenti fotografici effettuati dai testimoni e le testimonianze raccolte da chi si trovava nei negozi al momento dei furti, elementi che hanno permesso di ricostruire nel dettaglio il ruolo dei singoli componenti della banda.

Rintracciata dai Carabinieri, la 45enne è stata accompagnata presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

