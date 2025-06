Colpisce agente della Polizia Locale con il puntale dell’ombrello: bloccato sul bus il giorno dopo

È successo tutto in pochi istanti, ma poteva finire molto peggio. Un normale controllo contro l’abusivismo commerciale si è trasformato in un’aggressione violenta, a due passi dal Vaticano.

Erano le 12.00 di ieri, in via di Porta Cavalleggeri, quando una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha intimato l’alt a un venditore ambulante, sorpreso mentre esponeva merce abusivamente sul suolo pubblico.

L’uomo, invece di allontanarsi, ha reagito in modo inaspettato e violento: ha impugnato il puntale in metallo del suo ombrello e ha colpito al volto un agente, mirando dritto agli occhi.

Un gesto che solo per puro caso non ha avuto conseguenze tragiche: l’agente indossava gli occhiali da vista, che hanno attutito il colpo, evitando danni ben più gravi. Ferito ma lucido, il funzionario è stato immediatamente soccorso. L’aggressore, intanto, era già in fuga.

A quel punto è scattata la caccia all’uomo. Gli agenti dell’Unità S.P.E. (Sicurezza Pubblica Emergenziale) si sono messi sulle tracce dell’aggressore, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’Ispettorato Vaticano. Quelle riprese si sono rivelate decisive: nella mattinata di oggi, l’uomo è stato riconosciuto nei pressi della zona dell’aggressione.

Alla vista della pattuglia ha provato a scappare salendo su un autobus in partenza. Ma la fuga è durata pochi secondi: gli agenti lo hanno raggiunto e ammanettato proprio mentre tentava di confondersi tra i passeggeri.

Si tratta di un 55enne di origine bangladese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al commercio abusivo. Ora dovrà rispondere dei reati di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

