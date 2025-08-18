Colpito da un fulmine viene sbalzato dalla sella: motociclista romano muore folgorato in Salento

Una vacanza in Salento si è trasformata in tragedia per un uomo di 42 anni, residente a Roma, morto folgorato da un fulmine mentre percorreva in moto la statale 275, all’altezza dello svincolo per Nociglia.

Era mezzogiorno passato, quando il cielo si è improvvisamente fatto cupo. Il turista, in sella alla sua moto Bmw, non avrebbe mai immaginato che quella strada panoramica, percorsa ogni estate da centinaia di vacanzieri, sarebbe stata l’ultima.

Un lampo improvviso, una scarica violentissima: il fulmine lo ha colpito in pieno, scaraventandolo sull’asfalto. Nonostante il tempestivo intervento del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il suo cuore aveva già cessato di battere.

I sanitari sono stati raggiunti anche dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie per i rilievi e la gestione della viabilità, in un punto piuttosto nevralgico e pericoloso per il traffico salentino.

La salma è stata trasferita provvisoriamente nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, in attesa di disposizioni da parte della magistratura. Ai militari dell’Arma il delicato compito di comunicare ai famigliari del giovane turista la straziante notizia.

