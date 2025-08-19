Addio a Marco Zampilli: funerali e raccolta fondi a Centocelle

Mercoledì 20 agosto alle ore 11:00 si terranno i funerali dello sfortunatissimo Marco Zampilli presso la chiesa di Sant’Ireneo in via dei Castani 291.

Zampilli, tra le altre cose, era il proprietario del Bar RuDe in via dei Castani 228 ma un destino crudele se lo è portato via con una saetta partita dal cielo e che lo ha folgorato a bordo della sua moto Bmw enduro, nel tacco d’Italia, a Nociglia (Lecce) mentre percorreva la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano. Marco stava facendo il giro della Puglia in solitaria. Molti anni fa, più o meno nello stesso punto, è avvenuto un altro decesso sempre a causa di un fulmine.

Donazione tramite IBAN

“Non riesco ancora a crederci, – esordisce Monica Paba presidente della Rete di Imprese Castani – Marco Zampilli ci ha lasciati. Era una persona speciale, con un cuore enorme, sempre pronto a dare una mano e a far sorridere chiunque. Per me e per chi lo conosceva, lascia un vuoto profondo. Centocelle non sarà più la stessa senza di lui. In questo momento voglio essere vicina a mamma Silvana e alla famiglia. Come Rete Imprese Castani, abbiamo aperto un canale di sostegno diretto tramite IBAN, a supporto della raccolta fondi già attiva online:

IBAN: Rete Imprese Castani IT19D0832703237000000004988

Causale: Sostegno famiglia Marco Zampilli

Grazie di cuore a chi vorrà contribuire. Con affetto e vicinanza, Monica”.

Raccolta fondi per la famiglia di Marco Zampilli

Questa raccolta fondi è stata organizzata per aiutare la famiglia di Marco a raccogliere i fondi necessari per le spese per il trasporto della salma a casa (da Lecce a Roma), per i funerali e per la chiusura dell’attività (Rude Centocelle). Ogni persona che vorrà contribuire per supportare la causa lo può fare tramite questa raccolta. Anche un piccolo aiuto può fare tanto, grazie in anticipo.

Il link alla raccolta fondi

Apprendo con profonda tristezza la notizia della tragica scomparsa di Marco Zampilli. Marco aveva un locale a Centocelle e la sua famiglia era conosciuta e stimata anche per la storica pasticceria di Tor Pignattara, chiusa da poco tempo (in via Antonio Tempesta 41 – ndr). A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione municipale esprimo la più sincera vicinanza alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. La nostra comunità si stringe nel dolore per una perdita improvvisa. Mauro Caliste – Presidente Municipio V

Oggi ci uniamo nel ricordo di Marco Zampilli, una figura amata e rispettata del nostro territorio. Il suo locale a Centocelle era più di un semplice punto di ristoro; era un luogo di incontro, di sorrisi e di momenti condivisi. La sua famiglia, nota anche per la storica pasticceria di Tor Pignattara, ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori e nelle nostre tradizioni. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia di Marco e a tutti coloro che lo hanno amato. Riposa in pace, Marco. La tua memoria vivrà sempre tra noi. Monica Pietropaolo

Il ricordo di amici e parenti

Ci siamo conosciuti una vita fa, con la tua faccia da schiaffi e il tuo cuore grande. Ci sei sempre stato per tutti, avevi quella risata che era impossibile non sentire e se avevi qualcosa da dire nessuno ti poteva fermare. Ti voglio ricordare così amico mio, sempre tosto, con quegli occhi che quando ti guardavano ti bucavano l’anima. Ciao Boss. Per chi potrà chiediamo un piccolo supporto affinché questa famiglia possa affrontare questo triste e duro momento. Grazie.

Denise R.

Boss per trovare una foto con te ho dovuto cercare tra le foto che mandavo ai miei figli che stavamo con te!… perché anche loro ti vogliono bene!… come ti dicevo sempre “come se fa a non volerti bene?!”… noi siamo devastati dalla tua scomparsa… Amici e conoscenti se volete anche con un piccolo gesto contribuire ad aiutare la mamma di Marco ci riempie il cuore, un piccolo gesto per voi ma un enorme aiuto per lei.

Giulia S.

Ho “rubato” questa foto dal profilo di Marco Zampilli perché oggi lui e il suo papà Marcello si sono riuniti, lassù, da qualche parte. Il papà se ne è andato il 19 marzo scorso, mentre faceva i bignè di San Giuseppe nella sua pasticceria. Stamattina Marco è stato colpito da un fulmine mentre era in moto in Salento… Ucciso da un fulmine in moto! Non so che disegno ci sia dietro tutto ciò. Sicuramente abbiamo tutti una “data di scadenza”, ma come si può consolare una donna che ha perso il marito da pochi mesi, e oggi il suo unico figlio di 42 anni, che era la sua ragione di vita?! Ed il mio pensiero va anche alla loro cagnolina Penny che aspetterà sempre che Marcello e Marco tornino a casa

Stefania C.

Ho saputo solo ora e confermo grandi lavoratori e grandi persone di una bontà ed umiltà infinita! Lo dico da parente che ha visto Marco piccolino nella pasticceria Zampilli. I ricordi si susseguono eravamo più giovani poi ci si perde di vista ma il sangue è quello e queste due tristissime improvvise notizie mi lasciano in uno stato che non riesco a spiegare. Riposate in pace entrambi. Insieme a tutti gli altri nostri rincontrerete anche mamma e papà che passavano da voi alla pasticceria. Un abbraccio forte a Silvana. Serena R.

