Colpo all’alba in via Libetta: sorpreso a rubare valigie dall’auto, arrestato 41enne

La scena si è consumata nelle prime ore della mattinata in via Libetta a Ostiense. Qui, erano da poco passate le 7, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri ha notato un uomo chinato accanto a un’auto in sosta, impegnato a forzarne la portiera con movimenti rapidi e sospetti.

I militari si sono avvicinati in silenzio e, nel giro di pochi istanti, hanno assistito all’intera sequenza: la portiera che cede, le mani che afferrano alcune valigie lasciate all’interno e il tentativo di trasferirle nel bagagliaio di un’altra vettura, una macchina con targa svizzera già nota alle forze dell’ordine perché segnalata nella Banca Dati Schengen.

A quel punto il blitz è stato immediato. I Carabinieri hanno fermato l’uomo, un 41enne algerino senza fissa dimora e con precedenti, cogliendolo in flagrante. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato.

Le valigie, recuperate integre, sono state riconsegnate alla legittima proprietaria, mentre l’auto utilizzata dall’indagato è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

