Colpo da film al Tufello: banda armata assalta sala slot e fugge con il bottino

Un’alba di paura al Tufello, trasformata in un set da film d’azione. Alle prime luci dell’8 settembre, tre uomini armati di fucile a pompa hanno fatto irruzione nella sala slot Las Vegas di piazza Monte Gennaro 30, approfittando del cambio turno.

I banditi, con i volti nascosti da caschi integrali, hanno sorpreso i dipendenti all’interno: armi spianate, ordini secchi, la tensione alle stelle. In pochi minuti hanno arraffato il bottino, stimato tra i 15 e i 20mila euro, per poi dileguarsi a bordo di due scooter.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, immagini che ora sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Montesacro, già sulle tracce della banda.

Per uno dei dipendenti, appena entrato in servizio, è stato un incontro drammatico e inatteso: trovarsi faccia a faccia con tre uomini armati pronti a tutto. Una manciata di minuti che sembrano ore, prima che i rapinatori scomparissero nel traffico dell’alba, lasciando dietro di sé paura e domande.

Gli investigatori non escludono che dietro al colpo ci sia un gruppo esperto e ben organizzato, capace di muoversi con precisione chirurgica e di sfruttare un momento delicato come il cambio turno.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.