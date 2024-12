Colpo notturno ai Colli Portuensi: serranda divelta e telefoni rubati

Era ancora buio fitto a Monteverde, quando il silenzio della notte è stato disturbato dal rumore violento di metallo e vetro infranto. Intorno alle 4 del mattino, una banda di ladri ha preso di mira il negozio di telefonia Novitel, in viale dei Colli Portuensi 391.

I malviventi, senza troppi scrupoli, hanno divelto la serranda del negozio e sono penetrati nel locale con un obiettivo chiaro: fare incetta di telefoni e dispositivi elettronici.

La devastazione:

Al loro passaggio, solo distruzione. La vetrina del negozio ridotta in frantumi, i dispositivi spariti, scaffali vuoti e la serranda completamente divelta.

Un blitz rapido, ma calcolato, che ha lasciato dietro di sé un silenzio ancora più inquietante. Sul posto sono intervenuti poco dopo gli agenti del commissariato Monteverde.

Una scia di insicurezza:

Non è un caso isolato. Pochi giorni prima, nella stessa via, i ladri avevano saccheggiato una nota profumeria, Naima, con un’azione altrettanto violenta. “È l’ennesimo colpo in pochi giorni – racconta con amarezza uno dei tanti residenti della zona – ormai viviamo con la paura”

Non si tratta solo di furti: è un attacco al senso di sicurezza di un intero quartiere.

Monteverde, un tempo ritenuto uno dei polmoni tranquilli di Roma, sta vivendo una serie di episodi criminali che sta mettendo in difficoltà diversi commercianti.

Le indagini:

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno avviato subito le indagini. Le telecamere di sicurezza, sia quelle del negozio sia quelle degli altri esercizi vicini, potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

L’ipotesi più probabile è quella di una banda organizzata, specializzata in colpi mirati notturni.

