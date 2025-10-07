“Coltiviamo Agricoltura Sociale”: al rush finale
Si chiudono il 27 ottobre 2025 i termini per la presentazione delle candidature alla 10ª edizione del bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale”, promosso da Confagricoltura, Senior – L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali e con il patrocinio del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.
L’iniziativa premia tre progetti di agricoltura sociale con 40.000 euro ciascuno a fondo perduto e borse di studio per il Master in Agricoltura Sociale dell’Università di Roma Tor Vergata. È prevista anche una sezione speciale da 20.000 euro per progetti di gestione e riqualificazione del verde pubblico.
Nei primi nove anni è stato assegnato oltre 1 milione di euro ai progetti vincitori e tutti i programmi sono stati completati. Un risultato che premia la validità dell’iniziativa che si è consolidata nel tempo come riferimento importante del panorama nazionale dedicato al comparto.
Possono partecipare al bando le imprese agricole e le cooperative sociali, anche in partenariato con altri soggetti del Terzo Settore, purché il capofila sia un imprenditore agricolo o una cooperativa con attività agricola.
Alla sezione speciale possono aderire anche enti non agricoli attivi nella cura del verde.
I progetti vanno inviati via e-mail a coltiviamoagricolturasociale@confagricoltura.it e anche tramite raccomandata A/R a Confagricoltura – Agricoltura Sociale, Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma.
La Giuria valuterà tutti i progetti pervenuti entro la fine dell’anno e i vincitori saranno premiati con una cerimonia evento che si terrà a Roma.
