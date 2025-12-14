Categorie: Eventi Scuola e Università
Municipi: 5 (ex 6 e 7) | Quartiere: Torpignattara
“Come d’inKANTo”, l’evento del Liceo Kant di Torpignattara
Si terrà venerdì 16 gennaio 2026 dalle 17:00 alle 21:00
Anche quest’anno, venerdì 16 gennaio 2026 dalle 17:00 alle 21:00, si terrà l’evento “Come d’inKANTo” in cui il Liceo Kant di Torpignattara si apre al territorio e presenta le associazioni ai propri studenti (vedi locandina di quest’anno).
Per aderire alla serata insieme di venerdì 16 gennaio 2026 (17.00 alle 19.00) basta compilare il seguente modulo:
https://forms.gle/s5e3MnEHTQNeJEe56
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.