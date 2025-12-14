Categorie: Eventi Scuola e Università
“Come d’inKANTo”, l’evento del Liceo Kant di Torpignattara

Si terrà venerdì 16 gennaio 2026 dalle 17:00 alle 21:00

Redazione - 14 Dicembre 2025

Anche quest’anno, venerdì 16 gennaio 2026 dalle 17:00 alle 21:00, si terrà l’evento “Come d’inKANTo” in cui il Liceo Kant di Torpignattara si apre al territorio e presenta le associazioni ai propri studenti (vedi locandina di quest’anno).

Per aderire alla serata insieme di venerdì 16 gennaio 2026 (17.00 alle 19.00) basta compilare il seguente modulo:

https://forms.gle/s5e3MnEHTQNeJEe56

