Come pagina bianca di Pasquale Esposito al “Villaggio Cultura – Pentatonic”

Domenica 11 febbraio 2024, alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina incontro con Pasquale Esposito e il suo libro Come pagina bianca, Porto Seguro Editore 2023.

Letture di Laura Vazzana

In conversazione con l’autore: Anna Maria Curci



Pasquale Esposito è nato a Napoli e vive a Roma dal 1980. Coltiva, fin da ragazzo, la passione per la poesia e per la scrittura per ricercare libero sfogo alla sua forte creatività che difficilmente riesce ad emergere nella quotidiana attività professionale. È presente in varie antologie di poesie e racconti e ha pubblicato due libri: I pensieri degli altri (2001, L’Autore Libri) e Come pagina bianca (2023, Porto Seguro, in precedenza pubblicato da Aletti)

