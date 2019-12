Commemorati  l’agente Ciro Capobianco e il maresciallo Mariano Romiti, vittime del terrorismo

Questa mattina 7 dicembre 2019, il Questore di Roma Carmine Esposito ha voluto ricordare il contributo dei due poliziotti nella lotta al terrorismo, in occasione della cerimonia per la commemorazione del 38° anniversario della morte dell’agente Ciro Capobianco e del 40° anniversario della morte del maresciallo Mariano Romiti.

Nel corso della cerimonia il Questore ha ricordato anche le altre vittime del terrorismo registrate tra le fila delle Forze dell’ordine.

In suffragio dei due dipendenti, è stata celebrata la Santa Messa nella Basilica Parrocchiale Santa Croce al Flaminio in via Guido Reni.

A nome del Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, il Questore ha deposto una corona di alloro sulle lapidi collocate presso la Caserma “Maurizio Giglio” ed all’interno del Commissariato Prenestino, dove prestavano servizio i due poliziotti.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari, nonché i familiari ed i colleghi delle vittime.

Il maresciallo Mariano Romiti, responsabile da circa 11 anni della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato Prenestino, fu assassinato da un commando di terroristi delle Brigate Rosse il 7 dicembre in via Casilina, nel quartiere romano di Torre Spaccata.

Il mattino del 7 dicembre, intorno alle 7,45, si stava dirigendo a piedi verso la fermata dell’autobus che lo avrebbe portato al Tribunale di Roma, dove avrebbe dovuto testimoniare in un processo. Poco prima di raggiungere la fermata, da dietro un muretto sbucarono alcuni terroristi armati di pistola che aprirono il fuoco contro il poliziotto, ferendolo mortalmente. Prima di fuggire, uno dei componenti del commando gli sparò un colpo di grazia alla testa.

Le Brigate Rosse rivendicarono l’omicidio, che rientrava in un progetto posto in essere per contrastare e colpire gli apparati dell’antiterrorismo.

Le indagini della Digos sulla morte di Romiti consentirono di individuare e catturare, nel gennaio 1982 tutti i componenti della Colonna XXVIII marzo delle B.R. tra i quali Antonio Savasta, Renato Arreni, Giorgio Benfenati, Walter Di Cera e Giuseppe Palamà, che furono condannati all’ergastolo.

Il 5 dicembre 1981 invece, l’autovettura di pattuglia, con a bordo l’agente Capobianco e altri due poliziotti, stava percorrendo la via Flaminia quando, giunti al quartiere Labaro, gli agenti decisero di controllare quattro uomini seduti su una panchina. Gli agenti invertirono la marcia della vettura ma, prima che potessero tentare qualsiasi reazione, i quattro estrassero le pistole aprendo il fuoco contro di loro e costringendoli a scendere dalla Volante. L’agente Capobianco venne colpito da un proiettile alla testa. Gli altri colleghi spararono a loro volta, uccidendo uno dei terroristi e ferendone un secondo . Gli altri tre fuggirono a bordo dell’auto di pattuglia, abbandonata pochi chilometri dopo. Nella sparatoria l’agente Capobianco, colpito da un proiettile alla testa, rimase gravemente ferito. Ricoverato in ospedale, morì due giorni dopo.

In seguito, furono assicurati alla giustizia anche Walter Sordi e Pasquale Belsito appartenenti al gruppo di fuoco dei N.A.R. che tese l’agguato all’agente Capobianco.