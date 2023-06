Commemorazione dei 7 vescovi greco-cattolici martiri del comunismo

Oggi 2 giugno 2023, la Chiesa greco cattolica di Romania commemora i 7 vescovi greco-cattolici martiri del comunismo beatificati da Papa Francesco durante il suo viaggio apostolico in Romania in una solenne cerimonia.

La motivazione della beatificazione: Per aver donato la vita per stare accanto alla loro gente negli anni più bui della dittatura comunista.

I fatti

Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 1948, in molti furono prelevati dalle loro case e incarcerati nella famigerata prigione di Sighet. Per lo più erano religiosi o fedeli professi, tra questi i 7 Beati tutti vescovi della Chiesa greco-cattolica di Romania. mons. Vasile Aftenie, vescovo di Ulpiana e ausiliare dell’Arcieparchia di Alba Iulia e Făgăraş; mons. Valeriu Traian Frenţiu, vescovo di Oradea; mons. Ioan Suciu, amministratore apostolico dell’Arcieparchia di Alba Iulia e Făgăraş; mons. Tit Liviu Chinezu, vescovo ausiliare dell’Arcieparchia di Alba Iulia e Făgăraş; mons. Ioan Bălan, vescovo di Lugoj; mons. Alexandru Rusu, vescovo di Maramureş; mons. Iuliu Hossu, vescovo di Cluj Gherla. “Dove c’è morte per amore dei propri ideali – spiega il card. Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi – gli ideali stessi diventano luce per gli altri. Così anche allora, si pensava che tutto fosse finito, invece la giornata di oggi (quella della beatificazione ndr) dimostra che non è così. Si rinnova la logica del mistero pasquale: Gesù, sconfitto, da Risorto diventa salvezza per l’umanità”.

La storia

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Romania diventa uno Stato comunista nell’orbita del Patto di Varsavia. Con l’abdicazione del re e l’instaurazione della Repubblica popolare romena, tra il 1947 e il 1948, di fatto si stabilisce un regime “satellite” di quello di Mosca durante il quale, per oltre 40 anni, si attuerà la più sanguinosa persecuzione anticattolica di tutto il Novecento.

Fonte: Vatican News