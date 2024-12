Compleanno che dovremmo festeggiare: 23 Dicembre 1978

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” (Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 3)

*****

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. (Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 32)

*******

Era il 1978. Era il 23 dicembre del 1978. Si era – come per noi oggi – a due passi dal Natale e la gente certamente pensava alla cena della Vigilia e ai regali. Quel giorno, un Sabato, le Sedi del Parlamento di Palazzo Madama e di Montecitorio erano chiuse, i Parlamentari e i Senatori stavano anche loro pensando al Natale ma, forse, anche a quello che avevano fatto qualche giorno prima, votando la Legge che portava come titolo: “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”. Una Legge che – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il giorno 23 Dicembre – aveva ricevuto il numero progressivo 833. Dunque era per tutti la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833, recante appunto: ”Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.

Quell’anno Giulio Andreotti guidava un governo – il suo IV – monocolore democristiano con l’appoggio esterno del Partito Comunista Italiano, il Ministero della Sanità era retto dall’Onorevole Tina Anselmi, democristiana ed ex Staffetta Partigiana che in precedenza – come Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale nello stesso Governo Andreotti dal 29 Luglio del 1976, fino all’11 Marzo del 1978, data in cui passerà al Ministero della Sanità, rimanendovi fino al 4 agosto dell’anno successivo – era stata la prima donna eletta Ministro in un Governo della Repubblica.

Quella Legge venne votata da tutti i Partiti presenti in Parlamento ad eccezione dei Liberali di Alfredo Biondi e dei Missini di Giorgio Almirante. Quella Legge segnava una svolta epocale perché, totalmente riformandolo, smantellava l’impianto fino ad allora mantenuto dalla Sanità pubblica italiana che si basava su di un sistema mutualistico categoriale (le “Mutue”).

Le Mutue

Prima della nascita del Servizio Sanitario Nazionale, l’assicurazione sanitaria gestita dalle Mutue era legata al posto di lavoro e questo comportava grandi differenze di assistenza a seconda del lavoro svolto, si trattava di un sistema assicurativo che discriminava a seconda della classe sociale. Inoltre, i costi sanitari crescevano in maniera esponenziale visto che non vi erano meccanismi di controllo della spesa e già nel 1974, lo Stato era dovuto intervenire pesantemente per estinguere tutti i debiti che le Mutue avevano con gli Ospedali. Per ultimo, le Mutue coprivano eminentemente le spese mediche prestazionali: quindi niente prevenzione, poca riabilitazione, nessuna attenzione per il socio-sanitario. In sintesi, le Mutue erano costose, obsolete, ingiuste.

Ma c’era di più. Il neonato Servizio Sanitario Nazionale affermava, con forza, il Principio universalistico del suo essere. Nella Legge si affermava, infatti, che: la salute era un diritto (così attuando l’Articolo 32 della Costituzione) e lo Stato avrebbe provveduto alla cura di tutti i cittadini, senza alcuna distinzione e in modo continuativo ed eguale (Articolo 3 Cost.). E questo Principio basico, quella Legge lo poneva in evidenza da subito, specificandolo nel suo Articolo 1, che ricalcava l’Articolo 3 della Costituzione:

“TITOLO I Il servizio sanitario nazionale

Capo I Principi ed obiettivi

I princìpi. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.”.

Altri punti qualificanti di quella Legge erano: la prevenzione, la riabilitazione e il problema socio-sanitario, ambiti di intervento mai praticati prima dalla Sanità pubblica. La cura della salute diventava dunque universale e globale, cioè di tutti e per tutti e aperta alla promozione della salute stessa. E ancora – con l’Articolo 45 della Legge, entravano in scena nuovi attori del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero le Associazioni di Volontariato.

Quella Legge portava con sé un altro fatto importante: il Servizio Sanitario Nazionale, che nasceva quel 23 Dicembre del 1978, non sarebbe più stato finanziato come in precedenza quello mutualistico, ovvero mediante i contributi dei soli iscritti ad una delle Casse Mutue categoriali, ma sarebbe stato finanziato dallo Stato, mediante la fiscalità generale (cioè da tutti i cittadini, in modo progressivo in considerazione dei loro redditi, come stabiliva [e stabilisce] la Carta Costituzionale relativamente al contributo che ogni cittadino, attraverso, le tasse, deve versare allo Stato ).

Nota: sebbene fosse stata Tina Anselmi a volere la Legge 833 non sarà lei ad attuarla ma il suo successore, il Ministro liberale Renato Altissimo il quale, per ironia della sorte, apparteneva all’unico Partito che, con i missini, aveva votato contro quella Legge.

*****

L’Anno in cui la Legge 833/78 vide la luce non era stato un anno semplice per il nostro Paese. C’era la crisi energetica e c’era stato il rapimento e l’uccisione dell’Onorevole Aldo Moro da parte della BR.

*****

Va ricordato qui che in quel 1978. Francesco Cossiga era il Ministro degli Interni, il Capo del SISDE (nominato da Cossiga) era il Generale Giulio Grassini, mentre il Direttore Generale di quel Servizio era il Generale Giuseppe Santovito, entrambi iscritti alla P2. Ancora, occorre ricordare che il Vice Capo del SISDE era Silvano Russomanno, collaboratore di Federico Umberto D’Amato, Responsabile dell’Ufficio Affari Riservati del Viminale e Agente segreto, inserito dai Giudici di Bologna tra i mandanti della strage fascista-piduista del 2 Agosto 1980 alla Stazione ferroviaria di Bologna; mentre il Capo della Polizia era il Prefetto Giuseppe Parlato il quale il 12 Dicembre del 1969, in diretta TV, aveva accusato Pietro Valpreda della strage fascista alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano.

****

Ma in quel 1978 non vide la luce solo la Legge n.833. Infatti, il 13 Maggio il Parlamento approvò la Legge n.180 che riformava la Psichiatria in Italia, stabiliva nuove procedure in relazione ai cosiddetti Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) e ordinava la chiusura dei Manicomi. Scritta dallo Psichiatra Franco Basaglia (1924-1980), insieme alla Legge 833, la 180 è una Legge ancora molto studiata in tutto il mondo.

Appena nove giorni dopo la Legge n.180, esattamente il 22 Maggio, il Parlamento approverà la Legge n.194, sull’interruzione volontaria della gravidanza, norma che resisterà al Referendum abrogativo proposto, nel Maggio del 1981, dal Movimento Pro Vita, appoggiato dalla DC dell’allora Segretario Amintore Fanfani e sonoramente perso con una percentuale diremmo così bulgara, dai proponenti. Va qui ancora ricordato che prima del 1978, ovvero prima dell’entrata in vigore della Legge n.194, l’interruzione volontaria di gravidanza era considerata reato dal Codice penale italiano, che lo puniva con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all’esecutore dell’aborto sia alla donna stessa.

Dunque, ben tre Leggi importanti volute e approvate dal Parlamento in un anno che si può considerare quello nel quale sono state varate riforme assai importanti, esperienza politica mai più ripetuta negli anni successivi.

*****

Chiudo queste righe di Memoria con un riferimento calcistico. Dal 1° al 25 Giugno del 1978 si giocò, in Argentina, l’11ª Edizione dei Campionati del Mondo di Calcio (la Coppa Rimet). Li vinse l’Argentina (con un considerevole aiuto da parte degli arbitri) e l’Italia di Capitan Zoff perse per 2-1 la finale per il terzo posto con il Brasile.

Ma il fatto importante di quella Coppa Rimet del 1978 – a mio parere – fu un altro: dal 1976 l’Argentina era governata – con il pugno di ferro – da una dittatura militare. L’assegnazione all’Argentina dei militari golpisti di quella Edizione dei Campionati del Mondo di Calcio fu da parte della FIFA, per rimanere nell’ambito calcistico, un notevole assist alla dittatura di Jorge Rafael Videla, corroborato dal fatto – grave – che – come le tre scimmiette giapponesi – i Paesi cosiddetti civili e democratici, durante quei Mondiali, non videro, non sentirono e non parlarono quello e di quello che accadeva nel Paese latino americano.

A pochi passi dal Vespucio Liberti “Monumental” – lo Stadio di Buenos Aires, dove si disputarono alcune partite di quei Campionati del Mondo e le due Finali (3° e 4° posto e 1° e 2°) – all’interno della Scuola di Meccanica della Marina Militare (la ESMA, oggi Luogo della Memoria) si torturava e si uccideva e di fronte a quella barbarie (e ai “Voli della Morte” che da lì partivano) il mondo rimase in silenzio, perché lo spettacolo del pallone doveva continuare: affatto una bella figura per tutti quelli che si riempivano la bocca con parole vuote sul supposto valore di fratellanza universale rappresentato dallo Sport; parole che, in quella circostanza, suonarono false, come è falso il suono di una campana crepata,

