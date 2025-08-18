Compra l’auto online, ma durante la prova fugge a tutto gas

Doveva essere un normale appuntamento per la compravendita di un’auto usata, ma si è trasformato in un furto rocambolesco. È successo a Fiumicino, dove un 21enne romano aveva fissato un incontro con il proprietario di una Peugeot 208 semi nuova, messa in vendita online.

Dopo aver visionato il veicolo e scambiato qualche parola con il venditore, il giovane ha chiesto di fare un giro di prova. Una volta al volante, però, ha premuto l’acceleratore ed è sparito a tutta velocità, lasciando il proprietario senza parole.

Immediata la chiamata al 112: grazie al dispositivo gps installato sulla vettura, la polizia è riuscita a localizzare la Peugeot e a mettersi sulle tracce del ladro. Dopo un inseguimento, il 21enne è stato bloccato in via Achille Vertunni, a Roma est.

Per lui è scattata la denuncia per furto e ricettazione. L’auto, invece, è stata riconsegnata al legittimo proprietario, che di certo non dimenticherà quella che doveva essere una semplice transazione e che si è trasformata in un thriller da strada.

