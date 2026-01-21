Comunità energetica, Tivoli fa da apripista: nasce “Tivoli CER” per energia pulita e sostegno sociale
5 Megawatt in cinque anni grazie a pannelli su scuole, parcheggi e cimitero. Stimati ricavi per 20 milioni di euro in vent'anni da reinvestire nel sociale
Mentre nelle grandi città i primi progetti di comunità energetiche rinnovabili procedono a rilento, Tivoli accelera sulla transizione ecologica e si candida a diventare un modello a livello nazionale.
È ufficialmente operativo il progetto “Tivoli CER”, frutto di oltre due anni di studi tecnici e giuridici, pensato per coniugare produzione di energia pulita, risparmio economico e contrasto alla povertà energetica.
La struttura: una Fondazione aperta al territorio
Alla base del progetto c’è una Fondazione di partecipazione, scelta per garantire trasparenza e reinvestimento degli utili sul territorio. I soci fondatori sono il Comune di Tivoli e ASA, l’azienda speciale per l’ambiente.
Il modello resterà aperto per 18 mesi all’ingresso di altri enti pubblici, con una governance che esclude finalità speculative e punta esclusivamente a benefici collettivi.
Gli impianti: pannelli su scuole, parcheggi e strutture pubbliche
L’amministrazione ha già individuato otto siti strategici dove installare gli impianti fotovoltaici, privilegiando superfici già urbanizzate per evitare nuovo consumo di suolo.
Nel dettaglio:
-
Edifici scolastici:
Istituto comprensivo Iginio Giordani, plessi Rosmini, Tommaso Neri, Orazio e la scuola Gianni Rodari (già in fase progettuale).
-
Parcheggi e impianti sportivi:
Parcheggio di via Massimi, parcheggio Yokohama e la Città dello Sport.
-
Area cimiteriale:
Anche il cimitero comunale sarà coinvolto nella produzione di energia rinnovabile.
Numeri e obiettivi: 5 Megawatt entro il 2031
Il piano industriale della comunità energetica tiburtina prevede traguardi di medio-lungo periodo:
-
Potenza installata: fino a 5 Megawatt entro il 2031.
-
Valore economico stimato: circa 20 milioni di euro in 20 anni, tra incentivi del GSE e risparmi sulle bollette delle strutture comunali.
-
Ricaduta sociale: i proventi saranno destinati a bandi e interventi contro la povertà energetica, a sostegno delle famiglie più fragili.
Un possibile modello nazionale
La scelta della Fondazione di partecipazione viene indicata dall’amministrazione come una soluzione equilibrata e replicabile, capace di trasformare l’energia rinnovabile in uno strumento di welfare locale.
Con “Tivoli CER”, la città punta a diventare un caso studio nazionale per la gestione pubblica e solidale delle comunità energetiche, dimostrando come la transizione ecologica possa tradursi in benefici concreti per i cittadini.
