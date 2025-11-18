“Con le radici al cielo” a Tor Pignattara e Centocelle

“Con le Radici al Cielo” è un progetto promosso da Semintesta APS e realizzato con il contributo del Municipio V e con la collaborazione dei luoghi ospitanti e di numerosi partner territoriali.

L’iniziativa intende valorizzare il patrimonio culturale e sociale dei quartieri di Tor Pignattara e Centocelle, aree caratterizzate da una rilevante presenza di comunità e culture diverse.

L’obiettivo è favorire il dialogo interculturale attraverso concerti, attività formative, passeggiate urbane e incontri con le scuole, trasformando la musica e la conoscenza del territorio in strumenti di coesione e partecipazione.

Concerti

Il programma artistico propone quattro appuntamenti musicali ad ingresso gratuito, ospitati in luoghi simbolici del territorio: case famiglia, istituti religiosi, chiese e centri culturali. Un’occasione per vivere la musica come spazio di incontro e scambio.

5 dicembre – Casa Scalabrini 634

Hiram Salsano – Tradizione orale campana e influenze mediterranee.

6 dicembre – Chiesa San Felice da Cantalice

Ra di Spina – Rilettura polifonica e visionaria dei canti della tradizione.

12 dicembre – Istituto Bahá’í

Namritha Nori – Un ponte sonoro tra India, Italia, Medio Oriente e Mediterraneo.

13 dicembre – Oratorio Padre Claudio Santoro

BabelNova Orchestra – Linguaggi musicali dal mondo in un ensemble unico per energia e creatività.

Attività collaterali

Le attività collaterali hanno l’obiettivo di ampliare il pubblico coinvolto, sviluppare conoscenze condivise e favorire la lettura interculturale del territorio.

Incontri nelle scuole (11–21 novembre)

Gli studenti degli istituti comprensivi del quartiere partecipano a momenti formativi dedicati al dialogo interculturale, all’arte come strumento educativo e alla storia delle comunità che abitano il territorio.

Trekking urbani interculturali

In collaborazione con:

Dipartimento SARAS – Università La Sapienza

27 novembre ore 9.30 – Itinerario alla scoperta del pluralismo religioso di Tor Pignattara.

Associazione Centrocelle

29 novembre ore 15.00 – Percorso dedicato alle diverse forme del sacro e al loro rapporto con la vita civica a Centocelle.

Ecomuseo Casilino

6 dicembre ore 11.00 – Visita al Museo di Arte Urbana sulle Migrazioni, nel giardino di Casa Scalabrini 634.

Valore del progetto

“Con le Radici al Cielo” rappresenta un esempio di cultura come servizio pubblico: promuove la convivenza pacifica, favorisce la partecipazione attiva degli abitanti, valorizza i luoghi del territorio come spazi culturali, crea connessioni tra generazioni, comunità e tradizioni diverse.

Un percorso che unisce le persone attraverso la musica, le storie e i luoghi, invitando a guardare la città come una comunità plurale e in dialogo.

