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“Con Roberto Longhi. Lettere e Scritti” di Giovanni Testori alla Biblioteca nazionale centrale di Roma

La presentazione del libro il 18 maggio 2026, ore 16.30, Sala 1

Redazione - 14 Maggio 2026

Il 18 maggio 2026, ore 16.30, Sala 1, alla Biblioteca nazionale centrale di Roma per il Ciclo Spazi900: letture, incontri, confronti, si terrà la presentazione del volume di Giovanni Testori, “Con Roberto Longhi. Lettere e Scritti“, a cura di Davide Dall’Ombra.

Ingresso libero

Giovanni Testori, scrittore, drammaturgo, pittore e critico d’arte, non aveva dubbi su chi fosse il suo maestro: Roberto Longhi, forse il più grande critico d’arte del Novecento. Lo testimoniano, una dopo l’altra, le 62 lettere inviate al maestro lungo i vent’anni della loro amicizia, dall’incontro alla mostra milanese di Caravaggio nel 1951 fino al 1969, a pochi mesi dalla scomparsa di Longhi. Un rapporto che non si sarebbe interrotto nei decenni seguenti, come documentano i numerosi articoli e interventi di Testori dedicati a lui e alla moglie Anna Banti, riproposti o pubblicati per la prima volta in questo volume.

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