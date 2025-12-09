Conca d’Oro, droga nascosta tra la polvere di caffè e tenuta in una borsa frigo: 24enne nei guai

A vederlo così, sembrava un ragazzo qualunque impegnato a trasportare uno scatolone, come tanti se ne vedono nei palazzi del quartiere Conca d’Oro.

Ma quel pacco, stretto tra le braccia con un fare troppo guardingo, non è passato inosservato agli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, che da subito hanno intuito che qualcosa non tornava.

I poliziotti hanno deciso di seguirlo mentre oltrepassava il cancello della sua abitazione, poi lo hanno fermato per un controllo. E lo stupore è arrivato non appena lo scatolone è stato aperto: dentro, nascosta in una borsa frigo, c’era una montagna di hashish.

Oltre cinque chili di droga, conservata “ghiacciata” e cosparsa di polvere di caffè per mascherarne l’odore. Panetti perfettamente confezionati, nel classico taglio da cento grammi.

La perquisizione in casa ha fatto emergere un quadro ancora più chiaro dell’attività del giovane. Nel cassetto della scrivania, in camera da letto, gli agenti hanno trovato un altro chilo e cento di hashish, cinquanta grammi di cocaina e un vero e proprio “libro mastro”: la contabilità dello spaccio, con nomi, cifre ed entrate.

Nell’appartamento, inoltre, era già tutto predisposto per il confezionamento delle dosi: bilancini, bustine, cellophane e materiale per preparare il “carico” al dettaglio.

Per il 24enne romano sono scattate le manette sul posto. L’arresto è stato convalidato questa mattina dal giudice nelle aule di Piazzale Clodio.

