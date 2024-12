Conca d’Oro, truffa ai danni di un’anziana: falsi agenti le rubano gioielli e Rolex

La tranquillità della sera è stata spezzata da un campanello che suonava. Erano quasi le 20 di martedì 17 dicembre quando un’anziana di 88 anni, che vive da sola in un appartamento nel quartiere Conca d’Oro, si è ritrovata davanti alla porta due uomini dall’aria autorevole.

Vestiti in modo impeccabile, si sono presentati come appartenenti alle forze dell’ordine. Uno ha detto di essere un carabiniere, l’altro un poliziotto.

Con modi gentili, quasi rassicuranti, i due le hanno spiegato di dover entrare in casa per verificare alcune “irregolarità”. Forse un furto nelle vicinanze, forse una questione di sicurezza.

I dettagli non sono chiari, ma il tono persuasivo ha fatto il resto: la donna ha aperto la porta, convinta che quei due (finti) agenti fossero lì per proteggerla.

Una volta dentro, il piano si è rivelato per quello che era: una truffa. I due, approfittando della fiducia dell’anziana, hanno iniziato a frugare con calma.

Fingevano di controllare, di mettere al sicuro i beni della signora. “Per sicurezza, meglio spostarli,” avranno detto. Così, tra parole suadenti e sguardi che ispiravano (falsa) fiducia, si sono impossessati dei suoi gioielli e di due preziosi Rolex.

Quando il colpo è stato messo a segno, i due uomini si sono dileguati in un attimo, lasciando l’88enne da sola, confusa e con una casa svuotata dei suoi ricordi più preziosi.

Solo più tardi, la donna si è resa conto di essere stata ingannata e ha contattato la polizia, che ora indaga sull’accaduto.

Per fortuna, l’anziana non ha riportato ferite fisiche, ma l’impatto emotivo dell’accaduto è profondo. Il suo non è un caso isolato.

Questi episodi sono purtroppo sempre più frequenti: truffatori che puntano gli anziani, sfruttandone la buona fede per mettere a segno i loro crimini.

Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di prestare attenzione e di non fidarsi di chi si presenta alla porta senza preavviso.

