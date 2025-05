Concerti al Mercato Insieme di Centocelle si parte il 10 maggio

Sabato 10 Maggio al Mercato rionale “Insieme” di Centocelle in viale della Primavera, dalle ore 18 alle ore 23,30. avrà inizio il progetto di intrattenimento e cultura.

Ancora uno sforzo economico ed organizzativo da parte dell’AGS e nonostante tutto ci saranno altri appuntamenti

Ci saranno improvvisazioni, spettacoli di Musica, Canto, Teatro, Arte, Danza, Poesia… Concerti ed intrattenimento tra i banchi del mercato, con STREET FOOD organizzato dagli operatori del Mercato e Birra artigianale con le aziende Fiorucci e 1+ .

«Con questa nuova iniziativa – dice Antonio Rosato presidente dell’AGS –vogliamo incrementare l’aspetto culturale, lo stare insieme e mostrare le nostre potenzialità rispetto allo street food con alimenti e bevande prodotte dai nostri produttori e commercianti. Vale anche la pena ricordare che già da tempo insieme a Retake abbiamo messo su una fornita biblioteca dove i nostri clienti e non solo, possono portare e prendere ogni tipo di libro.

Siamo sicuri – prosegue Rosato – che sarà una bella e positiva iniziativa e ci prefiggiamo di organizzarne altre. Ovviamente ci scusiamo per lo stato della pavimentazione e di qualche altra delle situazione che più volte abbiamo portato all’attenzione del nostro municipio e ci aspettiamo che già dai prossimi appuntamenti – la serata sarà trasmessa in Radio e Tv, inoltre ci si può esibire, per farlo basta inviare richiesta al telefono pubblicato sulla locandina».

Il disinteresse dell’Istituzione locale sui problemi nati insieme alla realizzazione del Mercato Insieme di viale della Primavera sono visibili a tutti i frequentatori fin dal giorno della sua inaugurazione.

Costruito attraverso una compensazione per la realizzazione di un PUP addirittura su una quota di terreno privato, con materiali scadenti e una pavimentazione dove era più difficile restare in piedi che cadere e di cui con lotte e proteste da parte dell’AGS ne riuscirono a sistemare e male solo la metà della superficie.

Oggi il mercato si presenta come uno spazio abbandonato a se stesso, con una pavimentazione in cui sono più le piastrelle rotte che sane, con una scala mobile ferma da circa tre anni e con un finanziamento di 70.000 euro ottenuto grazie ad un emendamento al bilancio presentato in aula Giulio Cesare dall’On.le Masi dei FD’I.

Solo recentemente le utenze per l’energia elettrica delle parti comune è passata al Comune di Roma alleggerendo le spese a carico dell’Ags e che ha già consentito di ripristinare l’illuminazione esterna sui due parcheggi.

«Serve – conclude Antonio Rosato – un cambio di passo da parte del Municipio e del Comune per riportare efficienza, decoro e sicurezza in quello che è uno dei più grandi e frequentati mercati romani, ci dice Antonio Rosato presidente dell’AGS e questa ennesima iniziativa serve proprio a sostenere le nostre richieste che non possono più essere disattese.

Siamo stufi di passare ore della giornata a contrastare il mercatino abusivo davanti l’accesso, a raccogliere quintali di rifiuti che lasciano in strada e addirittura a conferirli nei cassonetti».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.