Concerto all’ex TMB Salario

Sabato 23 aprile 2022 alle ore 18.00 presso la Sede AMA Salario, in via Sambuca Pistoiese, si terrà un concerto di musica operistica e da camera, una lectio sul linguaggio della lirica e le idee per ripensare, trasformare e restituire alla città gli spazi dell’ex Tmb Salario.

L’appuntamento è organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, insieme al Municipio III, in collaborazione con AMA, Teatro dell’Opera e Città Ideale – GAU Gallerie d’Arte Urbana.

Cantoria del Teatro dell’Opera di Roma

Giuseppe Verdi: Va’, pensiero – Gli arredi festivi da Nabucco

Giuseppe Verdi: Coro di Zingarelle – Coro di Matadori da La traviata

Gaetano Donizetti: Che interminabile andirivieni da Don Pasquale

Giacomo Puccini: Nessun dorma da Turandot

Adattamento per coro a cappella del Maestro Gabbiani

“Duo Terzo” – Giona Mason, violino; Gianmarco Tonelli, pianoforte

W. A. Mozart: Allegro dalla sonata per pianoforte e violino n.21 in Mi minore, K 304

W. Stenhammar: Allegro con anima dalla sonata per violino e pianoforte Op.19 in La minore

P. I. Tchaikovsky: Mélodie /Chant sans paroles da Souvenir d’un lieu cher, Op.42

Obbligo di utilizzo mascherina FFP2 ed esibizione del Green Pass base.

Per info e prenotazioni info@lacittaideale.eu