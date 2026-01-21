Concerto Jazz dell’Istituto Musicale A. Corelli

Sabato, 24 gennaio 2026, alle ore 18.00, grande appuntamento con la musica jazz.

Prosegue quindi la collaudata collaborazione tra l’Istituto Musicale Arcangelo Corelli (Direttore Antonello Bucca) e il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli (Presidente Pericle E. Bellofatto), con un concerto del “Freedom Jazz Trio”, formato da:

Paolo Cintio al pianoforte,

Leonardo De Rose al contrabbasso,

Giampiero Silvestri alla batteria.

Il “Freedom Jazz trio“, dice il direttore Bucca, ci condurrà attraverso un viaggio musicale che spazia tra i grandi standard della tradizione, caratterizzate dallo stile e dalle sonorità contemporanee, proprie del Jazz. Questo genere musicale è dialogo e improvvisazione istantanea.

L’invito è quindi a lasciarsi trasportare dalle interazioni tra questi tre straordinari musicisti.

L’evento si terrà nella sede dell’Istituto A. Corelli, con ingressi da via Enrico Serretta 19, oppure ingresso carrabile da via Vacuna 92 (poco distante da largo Beltramelli).

L’ingresso è libero.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.