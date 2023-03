Conclusione del Centenario Pasoliniano in V Municipio

L’evento conclusivo delle celebrazioni del Centenario pasoliniano in Municipio è iniziato Venerdì 3 marzo 2023, alle ore 9,00, alla presenza di Mauro Caliste Presidente del V Municipio, del regista Alessandro Perrella (ideatore della Mostra “Da Piero a Pierpaolo), del Prof. Francesco Sirleto (responsabile incaricato per tutte le iniziative nell’ambito del Centenario e curatore della Mostra “Una disperata vitalità”), di esperti del cinema pasoliniano come Marina Sonzini e Catello Masullo, di Nicola Petruzzi per il Forum Europeo, di Elena Antinozzi della Commissione cultura del V Municipio, di Teo Giannini ex Presidente municipale; ha inviato un saluto anche Francesco Crocé, di Quadrifoglio Immobiliare, sponsor della manifestazione. Erano presenti inoltre varie classi di studenti e docenti di tre licei del territorio: Benedetto da Norcia, Kant e Tullio Levi-Civita.

La mostra “Da Piero a Pierpaolo”, di Alessandro Perrella, è costituita dai grandi teloni che illustrano gli affreschi (“La Leggenda della Vera Croce”) di Piero della Francesca nella chiesa di San Francesco ad Assisi, nonché da molte riproduzioni fotografiche di scene del film “Vangelo secondo Matteo”. La Mostra “Una disperata vitalità” ci offre invece, con immagini fotografiche, una sequenza cronologica dei film di Pasolini da “Accattone”, del 1961, a “Salò o le 120 giornate di Sodoma” del 1975. Le due mostre sono, come si intuisce, complementari.

All’inaugurazione di venerdì mattina ha preso subito la parola il presidente Mauro Caliste il quale ha ripercorso le principali tappe del centenario pasoliniano svoltesi in V Municipio e anche fuori dei suoi confini, sottolineando lo speciale rapporto che univa Pasolini ai quartieri del V Municipio. Sono seguiti poi gli interventi di Alessandro Perrella, che si è soffermato in particolare sugli affreschi di Piero ad Arezzo e sull’influenza che questi ebbero sul film “Vangelo secondo Matteo” di Pasolini, e del prof. Sirleto, che ha illustrato motivazioni e finalità del progetto sul Centenario, ringraziando alla fine tutte le associazioni, gli enti, e soprattutto le scuole del territorio, coinvolte nei numerosi eventi realizzati nel corso del 2022.

Sono poi intervenuti la dott.ssa Marina Sonzini, l’ing. Catello Masullo, la consigliera Antinozzi, il dott. Petruzzi. È iniziata poi la giornata di visita alla mostra che ha visto la presenza di numerosi studenti. Anche questa mattina si è registrata una folta presenza di studenti dei licei del territorio. Sono stati proiettati, inoltre, il film “La Leggenda della vera Croce”, di Alessandro Perrella, “Il Vangelo secondo Matteo” di Pasolini, “Dialogos” di Michele Savaiano. Da registrare anche la presenza del poeta Giovanni Pietrolonardo con le sue poesie in dialetto romanesco.

La mostra proseguirà anche nella mattinata di domenica 5 marzo, dalle 10,00 alle 14,00, ovviamente con ingresso gratuito.