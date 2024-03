Il 20 marzo 2024, dalle ore 10,00, il Salone d’Onore del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ospiterà una importante Conferenza sulla mobilità e la sicurezza in bici dal titolo “Un Popolo in movimento”, organizzata da ACSI – Associazione di cultura, sport e tempo libero APS, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e Rete Associativa di Terzo Settore, realtà di primo piano nel panorama dell’attività su due ruote in Italia. L’appuntamento si svilupperà in due sessioni, in cui verranno affrontati temi quali la necessaria riforma del Codice della Strada, il ruolo delle Regioni e dei Comuni nella valutazione della mobilità in bici, o come garantire la Sicurezza per chi le usa.

Questa conferenza è un punto di partenza e di progettualità per dare risposte qualificate all’emergente domanda sociale che rivendica codici comportamentali e norme per la sicurezza stradale al fine di tutelare l’incolumità del popolo delle due ruote. E’ il momento di consorziare le sinergie fra i referenti dello sport, delle infrastrutture e dell’ordine pubblico – sottolinea la Presidenza ACSI.

Con il riconoscimento da parte della Repubblica del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme – così recita il nuovo comma dell’art. 33 della Costituzione – è stata consacrata l’importanza dello Sport e si è resa giustizia ai tanti valori che custodisce.

Tuttavia, è necessario che ciò venga sviluppato in azioni e tradotto in diritti, garantendo, fra le altre cose, accessibilità e sicurezza nella pratica sportiva a tutti i cittadini.

La conferenza “Un popolo in movimento” sarà un momento di dibattito qualificato e trasversale, in cui verranno coniugati temi legati allo Sport e all’Ambiente sul terreno comune della mobilità sostenibile.

Parteciperanno alla Conferenza con il loro autorevole e prezioso contributo: Giovanni Malago’ (Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ); Andrea Benedetto (Professore Ordinario Facoltà di Ingegneria Università Roma Tre); Pasquale D’Anzi (Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – MIT); Filiberto Mastropasqua (Direttore del Servizio Polizia Stradale); Roberto Sgalla (Presidente Formula Bici); Emiliano Borgna (Vicepresidente e Responsabile Settore Nazionale Ciclismo ACSI); Cordiano Dagnoni (Presidente Federazione Ciclistica Italiana); Claudio Canins (Direttore del Comitato Maratona Des Dolomites); Marco Pavarini (Direttore Generale Extragiro); Franco Rossi (Presidente Eroica Italia SSD); Giancarlo Brocci (Ideatore de L’Eroica). Per concludere, saranno presenti il Campione del Mondo di Ciclismo su Strada Gianni Bugno e l’Atleta Paralimpica Annalisa Minetti.

Invitati, inoltre, esponenti del Governo ed attesi dalla Città e dalla Regione rappresentanti istituzionali. Si prevede una forte affluenza dal Terzo Settore e dal mondo giovanile.

All’evento parteciperà come pubblico speciale una nutrita delegazione di studenti del Chris Cappell College di Anzio, guidata dalla Dirigente scolastica D.ssa Daniela Pittiglio e dal Docente di Scienze Motorie e Sportive Nicola Spadea (neo campione mondiale della specialità freestyle dallo scorso 4 gennaio, quando ha conquistato il titolo iridato nelle acque australiane di Perth). Saranno presenti dalla Fondazione Christian Cappelluti ONLUS i coniugi Franco e Adriana Cappelluti, genitori del compianto Christian, a cui il College è dedicato.

La moderazione dei numerosi interventi in scaletta sarà affidata al giornalista Roberto Feroli.

Media Partner della iniziativa: Radio Roma.

