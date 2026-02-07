Confermati fino al 2030 i vertici del Teatro dell’Opera di Roma

L’annuncio arriva in un momento di grande fermento per il Teatro dell’Opera di Roma, confermando la volontà del Sovrintendente e della Fondazione di proseguire il percorso di eccellenza intrapreso, che ha visto il teatro tornare protagonista nel panorama internazionale.

Michele Mariotti: Direzione Musicale fino al 31 ottobre 2030

Michele Mariotti, alla guida dell’Opera di Roma dal 2022, proseguirà il suo incarico per altri quattro anni. La sua direzione si è distinta finora per una ricerca filologica accurata e per aver riportato titoli di grande respiro sinfonico-corale e operistico sul podio romano.

Eleonora Abbagnato: Danza e Scuola fino al 31 luglio 2030

Icona della danza internazionale, la Abbagnato si conferma una figura centrale per il Costanzi. Già direttrice del Corpo di Ballo dal 2015 e della Scuola di Danza dal 2021, il suo rinnovo assicura la crescita della nuova generazione di ballerini e il mantenimento di un repertorio che spazia dai classici alle coreografie contemporanee più audaci.

Ciro Visco: Direzione del Coro fino al 31 agosto 2030

Giunto alla guida del Coro nel 2022, il Maestro Ciro Visco ha consolidato la qualità tecnica e interpretativa di una delle formazioni corali più apprezzate in Europa. Il suo impegno proseguirà fino alla fine dell’estate del 2030.

