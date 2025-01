Consigli e dettagli dei migliori locali per feste dei 18 anni a Roma

Tra le mille location che la Capitale è in grado di offrire, ce ne sono molte che sorprendono e incuriosiscono per le loro attrattive spettacolari; soprattutto nel caso di un evento speciale come la festa 18 anni Roma . Vediamo insieme allora alcuni locali che meritano la nostra attenzione.

Villa dei Quintili – Zona Appia Antica

Per un mega galattico compleanno dei 18 anni il posto giusto potrebbe essere proprio questa fantastica dimora dagli esterni verdeggianti e rigogliosi che si estendono quasi senza fine. Si parla infatti di Villa Quintili sull’Appia Antica, di fianco al sito archeologico.

Inoltre, coloro che cercano non solo una location d’eccezione, ma anche interessi culturali, eccoci di fronte ai resti della Villa dei Quintili Imperiale, antichissima e storica.

L’occasione ideale per esplorare i dintorni della Città Eterna in un luogo affascinante della Roma misteriosa .

Questa villa accoglie qualunque tipo di evento e festeggiamento, tanto da essere stata scelta come sfondo in numerose serie televisive e film.

L’estetica perfetta dei suoi ambienti viene incorniciata da giardini curati e ricchi di fini dettagli. La tranquillità e il benessere della natura circostante sono le caratteristiche più evidenti per regalare un comfort assai gradito da tutti, giovani compresi.

È bello anche evidenziare che la residenza in questione fa parte del Parco dell’Appia Antica con museo annesso e diverse sculture di marmo. Di questo materiale sono presenti all’interno tocchi di stile, per quella dimensione ricercata e spaziosa che invoglia a fare festa.

Villa Appia Antica – Zona Appia Antica

Villa Appia Antica prende il nome dalla via omonima e si mostra in tutta la sua bellezza esteriore. È composta da giardini strepitosi con vialetti, alberi rigogliosi, aiuole e lampioni.

Tante sedute e tavoli, tavolini e postazioni bar non lasciano nulla all’immaginazione. Perché quello che si cerca come posto perfetto per un diciottesimo compleanno qui si trova di certo.

Oltre agli interni spaziosi, l’effimera e celeste piscina dai mille dettagli si snoda di fianco alla bianca veranda longilinea con divanetti, lampade alte e cuscini ai bordi. Di notte poi, con tutte le luci accese, è uno spettacolo divino.

Teatro Centrale – Zona Centro

Se si predilige il centro della Capitale per organizzare la festa dei 18 anni, eccoci a spasso per Roma , intenti ad ammirare le sue bellissime peculiarità. Fino a quando spicca un locale di prestigio, ultra famoso, tra i palazzi antichi, il Teatro Centrale.

Meta di noti personaggi della cultura e dello spettacolo ha immortalato il suo valore negli anni passati e ancora oggi accoglie rappresentazioni, mostre ed eventi privati di qualsiasi genere e contenuto.

Divenuto un emblema e punto di riferimento artistico è stato recentemente ristrutturato, basti pensare che accoglie al suo interno fino a 600 persone in piedi, 250 in platea e 180 coperti.

È dotato di sale, luci e audio all’avanguardia, 3 bar, maxischermo, guardaroba, cupola panoramica che si apre sul cielo stellato, e poi ancora camerini e un palco da urlo. I suoi servizi sono alquanto diversificati, tanto da offrire pure la produzione di video.

Loft Pietralata – Zona Pietralata

La zona Pietralata è un quartiere di spiccato interesse e bellezza a nord est della Capitale. Proprio qui sorge il Loft Pietralata ottenuto dalla rivalutazione di una vecchia falegnameria. Un locale grande e ben arredato, è stato ristrutturato con estrema cura dei dettagli.

Dal pavimento in parquet ovunque, la struttura si allunga in 2 sale oltre al ristorante e al bar. Nel caso di un compleanno dei 18 anni si potrebbe affittare anche un solo ambiente se il numero degli ospiti è limitato oppure entrambe le sale per una festa esagerata, da ricordare nel tempo.

Dallo stile moderno e lineare si fa notare per la sua accattivante ospitalità, per il suo innato senso dello spazio e per quel tocco semplicemente raffinato che invoglia ad accomodarsi sui divanetti e pouf disposti lungo il perimetro.

Ma non si limita negli arredi, dato che accosta tono su tono innumerevoli tavoli con sedie della stessa tonalità di legno del pavimento. Un colpo d’occhio molto grazioso e gradevole.

Ci sono pure angoli soffusi e raccolti, mentre la pista da ballo al centro si crea in modo naturale.

Cappella Orsini – Zona Centro

Ci sono dei locali diversi, di tendenza, oggi molto di moda, che sono ricavati da ex chiese come in questo caso specifico. Si parla infatti della ex Chiesa di Santa Maria in Grotta Pinta e della sua Cappella Orsini.

Questa location si trova nel cuore della Città Eterna e viene utilizzata per suggestivi eventi a Roma come party divertenti, feste dei 18 anni, mostre, serate a tema e serate disco. Un posto magico ed esclusivo disposto su 2 livelli che viene modificato ed aggiornato spesso da artisti fantasiosi e competenti.

È disponibile un’area riservata, il privé, postazione dj, divanetti, tavoli e libreria con mille cuscini e sedute dallo stile differente. Un insieme di particolari molto colorati che diventano interessanti per una festa spensierata grazie ai diversi materiali, arredi e tendaggi dalle tinte vivaci.

Altro Spazio – Zona Tiburtina

Altro Spazio è quella fabbrica trasformata nel tempo in laboratorio, poi ufficio ed infine magazzino. Oggi la rivalutazione e il restauro hanno mutato ancora una volta la sua destinazione d’uso, tanto che il locale ora splende di una luce speciale, quella dell’arte, del divertimento e della cultura.

La struttura di un tempo è rimasta ben evidente, dato che si parla di una rivalutazione pensata proprio per mantenere inalterate alcune particolarità. Un recupero straordinario che valorizza e non stravolge.

Fotografia, teatro, musica e disegno sono i suoi cavalli di battaglia, ma anche eventi privati, e compleanni vari, dai 18 anni in su. Ecco allora, sale con divani e divanetti, luci che si diffondono ovunque creando effetti speciali, postazione bar, un grande palco, tavoli con panche e zona centrale come pista.

Il palco in particolare viene utilizzato non solo per spettacoli e conferenze, ma anche come zona da allestire per una qualsiasi festa in compagnia di amici, con tanti palloncini e gadget vari.

Borgo Ripa – Zona Trastevere

Elegante e verdeggiante, Borgo Ripa si distingue dagli altri locali per eventi privati, grazie alla sua vastità e prorompente vivacità. Situato proprio nel centro storico è diventato una meta indiscussa della movida romana.

È dotato di bar e ristorante oltre a dj set. Quindi gustosa cucina, musica a gogo e cocktail strepitosi presso il suo giardino “wow” che gli fa da cornice.

Un angolo qui si trova sempre per il compleanno dei 18 anni!

